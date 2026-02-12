L'indice Nasdaq 100 baisse de 1,5 % 📉

L'ouverture mitigée des indices américains s'est transformée en une vague de ventes plus large, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) reculant de près de 1,5 %. Bien qu'il n'y ait pas de catalyseur unique et clair à l'origine de ce mouvement, plusieurs facteurs se distinguent. Tout d'abord, Google (GOOGL.US) devrait publier une version mise à jour de son modèle Gemini 3 Deep Think (Alphabet est également la seule grande entreprise technologique à ne pas enregistrer de baisse aujourd'hui). Le succès potentiel de cette publication pourrait amplifier ce que les marchés ont baptisé « l'effet Anthropic », un phénomène qui a récemment entraîné des ventes massives dans certains secteurs technologiques, en particulier celui des logiciels. Le marché semble passer de la question « Quels avantages l'IA peut-elle apporter aux entreprises ? » à « Quelles entreprises l'IA peut-elle réellement perturber ? », et l'évolution des cours suggère une phase « vendre d'abord, poser des questions ensuite », en particulier dans les modèles commerciaux de type IT et SaaS.

Deuxièmement, Cisco a publié des prévisions pour l'exercice fiscal en cours qui sont inférieures aux attentes , éclipsant un trimestre solide et sapant en partie l'idée que les entreprises de matériel informatique sont automatiquement gagnantes dans le domaine de l'IA, quelle que soit leur valorisation. Cette décision a également mis la pression sur ses concurrents, Arista Networks (ANET.US) ayant reculé avant la publication de son rapport trimestriel prévu après la clôture des marchés américains aujourd'hui.

Troisièmement, les dernières données sur le marché du travail américain ont apaisé les craintes de récession et de ralentissement, mais elles pourraient en même temps réduire l'urgence d'une baisse des taux, repoussant potentiellement la première fenêtre d'assouplissement significatif au moins jusqu'en mai. Cela n'est pas nécessairement favorable à Wall Street, qui se positionnait il y a peu pour un cycle d'assouplissement relativement agressif cette année. Enfin, les données publiées par Goldman Sachs ce week-end suggèrent que les fonds CTA (stratégies systématiques de suivi de tendance) devraient être vendeurs nets d'actions américaines cette semaine dans pratiquement tous les scénarios (que le S&P 500 augmente ou diminue). Dans un scénario de baisse continue, leurs ventes pourraient s'accélérer davantage, ajoutant un vent contraire mécanique lié aux flux. NASDAQ 100 (D1) Le NASDAQ 100 a récemment trouvé un soutien autour de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Un nouveau mouvement vers 24 350 pourrait indiquer une correction plus profonde et une pression à la vente plus importante. La zone des 24 850 reste une zone de support clé, définie par deux réactions précédentes des prix, l'une au début du décembre 2025 et la dernière au début du février 2026. Source: xStation5 Source: xStation5

