Bilan des chiffres de l’emploi US : une aubaine pour la Fed ?

La séance d’aujourd’hui marque la fin d’une semaine décisive sur le plan macroéconomique aux Etats-Unis. Après plusieurs jours de publications successives de chiffres de l’emploi, qui constitue l’un des premiers points d’attention de la Réserve fédérale, il est l’heure de faire le bilan sur ces nouvelles données qui pourraient nous donner davantage d’éclaircissements sur la politique future de la banque centrale américaine : Mardi, l’ISM manufacturier pour le mois d’août avait présagé un scénario optimiste, publiant un sous-indice de l’emploi à 46 points, contre un chiffre précédent à 43,4

Cependant, le JOLTS pour le mois de juillet publié mercredi a largement érodé les attentes, révélant 7,76 millions d’emplois créés contre une prévision à 8,09, en baisse comparativement aux 7,91 millions créés sur le mois de juin

Les chiffres de jeudi ont présenté une situation en réalité plus mitigée. L’ADP du mois d’août a confirmé la publication du JOLTS avec une variation des emplois non agricoles de 99K, contre 144K prévus et 111K précédemment. Mais ces faibles créations d’emplois n’ont pas poussé le chômage à la baisse, avec des demandes d’allocations chômage (initiales et continues) plus faibles à 2 065K, contre 2 101K prévus et 2 092K précédemment.

La situation de l’emploi rapportée par l’ISM non-manufacturier pour le mois d’août a été quelque peu décevante, avec 50,2 points rapportés contre 50,5 prévus et 51,1 précédemment.

Pour finir, le taux de chômage a été publié en baisse à 4,2% sur le mois d’août contre 4,3% précédemment, dans les clous des attentes. Les créations d’emplois non agricoles sont finalement apparus en hausse, avec 142K contre 89K précédemment, mais sous la prévision de 164K.

La productivité s’est établie en hausse à 2,5% en glissement trimestriel, et les salaires ont également monté à 3,8% en glissement annuel L’ensemble de ces données nous donne une lecture contrastée de la situation. Le chômage évolue vers de meilleures perspectives, mais des doutes subsistent sur les créations d’emploi, l’ADP et le NFP établissant des conclusions divergentes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La lecture semble avoir été plutôt bien reçue par les marchés, les indices américains effaçant leurs pertes initiales de début de séance. En effet, cette conclusion ouvre la voie à une baisse de 50 points de base des taux d’intérêt, nécessaire pour contrer un scénario de récession, tout en démontrant que les tensions sur le marché du travail sont relativement limitées. Les marchés monétaires ont fortement augmenté la valorisation de la probabilité d’une telle baisse, passant de 38% à 54%, contre 46% de probabilité pour une baisse de 25 points de base.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."