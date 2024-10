Bitcoin chute de 2,8 %

Bitcoin casse la barre des 67 000 $📉 La récente faiblesse du prix du Bitcoin, qui a chuté de 2,8 % pour passer sous la barre des 67 000 $, est principalement due au renforcement du dollar américain, malgré d'importants flux entrants dans les ETF de Bitcoin spot la semaine dernière. Voici un récapitulatif de la situation : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Flux dans les ETF vs. Action sur les prix : La semaine dernière, les ETF Bitcoin spot basés aux États-Unis ont enregistré des flux entrants records, avec un total net dépassant les 20 milliards de dollars, seulement 10 mois après leur lancement. À titre de comparaison, il a fallu près de cinq ans aux ETF sur l'or pour atteindre ce même jalon. Cependant, le prix du Bitcoin peine à maintenir sa dynamique au-dessus du seuil critique des 70 000 $.

Impact différé des flux ETF : Les analystes du marché estiment que la faiblesse de l'action sur les prix pourrait s'expliquer par l'effet retardé des flux entrants dans les ETF. Les analystes de Bitfinex expliquent que les flux dans les ETF peuvent avoir un impact limité pendant quelques jours avant d'influencer le prix spot du Bitcoin. Ils soulignent qu'un intérêt soutenu sur le marché spot est nécessaire pour sortir Bitcoin de son action sur les prix actuelle, confinée dans une fourchette étroite.

Appréciation du dollar américain : Le dollar américain a grimpé, soutenu par la hausse des rendements obligataires américains et de solides données économiques. Cette force du dollar exerce une pression sur Bitcoin et d'autres actifs risqués. La montée du dollar est encouragée par : a) Des données économiques robustes aux États-Unis, suggérant que la Réserve fédérale peut être patiente avant de réduire les taux. b) Les investisseurs révisent à la baisse leurs attentes concernant la taille et la vitesse des baisses de taux de la Fed. c) Les positions en vue de l'élection présidentielle américaine à venir.

Perspectives de la Réserve fédérale : Les récents commentaires de responsables de la Réserve fédérale, tels que la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, indiquent une approche plus graduelle en matière de réduction des taux. Cela concorde avec les attentes du marché et renforce la vigueur du dollar.

Facteurs géopolitiques : La montée des tensions au Moyen-Orient incite les investisseurs à se tourner vers le dollar américain en tant qu'actif refuge, ce qui contribue également à son appréciation face au Bitcoin et aux autres cryptomonnaies. Bien que les ETF Bitcoin continuent de voir des flux entrants significatifs, notamment plus de 1,17 milliard de dollars dans l'ETF iShares Bitcoin Trust de BlackRock la semaine dernière, l'impact immédiat sur les prix reste limité. Le marché est actuellement pris entre le signal haussier d'une forte demande pour les ETF et la pression baissière due à la hausse du dollar américain. Les investisseurs et analystes surveilleront de près les signes d'un intérêt soutenu pour le marché spot du Bitcoin, qui pourrait aider à surmonter la résistance actuelle et potentiellement pousser le prix vers de nouveaux sommets. En attendant, l'interaction entre les flux dans les ETF, la force du dollar américain et le sentiment général du marché continuera probablement d'influencer l'action à court terme sur le prix du Bitcoin. Historiquement, le mois d'octobre a été favorable au Bitcoin. Le prix du Bitcoin teste actuellement un niveau de support clé à 70 000 $. Il a rebondi après avoir touché la moyenne mobile simple (SMA) à 50 périodes sur le graphique en 4 heures, indiquant un potentiel support à ce niveau. L'indice de force relative (RSI) se refroidit après avoir atteint la zone de surachat, suggérant un certain soulagement de la pression haussière, tandis que la MACD se resserre, ce qui pourrait signaler un changement potentiel de volatilité. Si le support à 70 000 $ tient, un mouvement haussier supplémentaire pourrait être attendu, mais une rupture en dessous pourrait entraîner une nouvelle pression baissière. Source : xStation

