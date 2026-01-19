Les niveaux techniques seront décisifs pour éviter une perte durable de momentum sur les cryptos.

Les cryptomonnaies ont entamé la semaine sous pression, évoluant de concert avec la baisse des grands indices boursiers mondiaux. Bitcoin, en particulier, a corrigé nettement, alimentant les doutes quant à sa capacité à relancer une dynamique haussière durable. Dans un contexte marqué par les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe, les investisseurs restent prudents et peu enclins à renforcer leurs positions sur les actifs risqués.

📉 Bitcoin face à un regain d’aversion au risque

Un repli synchronisé avec les marchés actions

Lundi, Bitcoin est passé d’environ 96 000$ à 92 000$, reflétant une phase de désendettement relativement modeste mais significative. Cette correction intervient alors que les principaux indices boursiers mondiaux affichent également des signes de faiblesse. L’incertitude macroéconomique, alimentée par l’escalade des tensions commerciales transatlantiques, pèse sur l’ensemble des actifs risqués.

Dans ce contexte, le marché crypto peine à retrouver un élan positif. Sans afflux de capitaux significatif, le BTC pourrait avoir des difficultés à se maintenir durablement au-dessus du seuil psychologique des 90 000$, un niveau désormais étroitement surveillé par les investisseurs.

Un sentiment de marché toujours très prudent

Pour l’instant, le sentiment reste clairement défensif. Les investisseurs semblent attendre des signaux plus convaincants en provenance de Wall Street avant de revenir massivement sur le Bitcoin. Cette absence d’enthousiasme alimente la crainte d’un essoufflement progressif du rallye crypto, surtout si le BTC ne parvient pas rapidement à se rapprocher de la zone des 100 000$.

À défaut, le marché pourrait entrer dans une phase dominée par la résignation, avec l’impression que le « carburant » nécessaire à une nouvelle impulsion haussière commence à manquer.

📊 ETF crypto : des flux révélateurs d’un manque de conviction

Des ventes opportunistes sur les ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont profité du récent rebond pour alléger leurs positions. Les fonds ont vendu du BTC à des niveaux compris entre 95 000$ et 96 000$, signalant une prudence persistante. Deux séances de ventes consécutives ont notamment été observées sur le fonds Fidelity, renforçant l’idée d’un positionnement défensif.

[Graphique à insérer ici : flux des ETF Bitcoin et niveaux de prix]

BlackRock résiste, mais les flux restent limités

Si BlackRock continue d’enregistrer majoritairement des flux entrants, l’ampleur des nouveaux capitaux demeure insuffisante pour soutenir durablement la tendance haussière. Selon les données de CoinGlass, les liquidations de positions longues sur le marché Bitcoin ont déjà dépassé 525 M$, illustrant la fragilité du positionnement acheteur.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

🔻 Ethereum en retrait, malgré une structure encore haussière

Des flux ETF Ethereum en nette baisse

Sur les 30 derniers jours, les flux nets vers les ETF Ethereum ont été clairement négatifs. Vendredi, les entrées nettes positives n’ont atteint qu’un peu moins de 4 M$, un chiffre modeste qui souligne l’hésitation des investisseurs institutionnels. Les volumes de transactions sur les ETF ETH ont également reculé par rapport à l’automne, renforçant l’incertitude sur la prochaine phase de marché.

[Graphique à insérer ici : flux nets des ETF Ethereum sur 30 jours]

Des niveaux techniques clés à surveiller

Sur le plan graphique, Ethereum est revenu tester la borne basse de son canal haussier. La tendance reste intacte tant que le prix se maintient au-dessus de 3 200$, correspondant à la moyenne mobile EMA50. En revanche, la zone des 3 400$, alignée avec l’EMA200 en données journalières, demeure une résistance majeure à franchir pour envisager un retour à un véritable bull market.

[Graphique à insérer ici : graphique Ethereum H1 et D1 avec EMA50 et EMA200]

📐 Analyse technique : des supports décisifs pour le marché crypto

Bitcoin sous l’EMA50, un signal de fragilité

Bitcoin est repassé sous la moyenne mobile EMA50, ce qui confirme la faiblesse du momentum à court terme. Toutefois, sur l’unité horaire, le BTC semble évoluer dans une structure corrective 1:1, laissant espérer un maintien du support autour de 92 000$.

Un retour au-dessus de 93 600$ pourrait signaler une inversion rapide de la tendance baissière de court terme, notamment si les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe venaient à s’apaiser.

[Graphique à insérer ici : graphique Bitcoin H1 avec EMA50]

Ethereum entre support psychologique et résistance clé

Pour Ethereum, le seuil psychologique des 3 000$ constitue le principal support à moyen terme. Les acheteurs devront impérativement défendre la zone des 3 200$ pour préserver la dynamique actuelle. À l’inverse, un franchissement durable de 3 400$ ouvrirait la voie à une accélération haussière plus large sur l’ensemble du marché crypto.

Source: xStation5

Source: xStation5

Source: xStation5

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le Bitcoin chute-t-il en même temps que les marchés actions ?

Bitcoin est de plus en plus corrélé aux actifs risqués. Les tensions macroéconomiques et géopolitiques renforcent l’aversion au risque globale.

Les ETF Bitcoin sont-ils toujours un soutien pour le marché ?

Ils restent importants, mais les flux récents montrent un manque de conviction, avec des ventes sur les rebonds.

Le niveau des 90 000$ est-il crucial pour le BTC ?

Oui, il s’agit d’un support psychologique majeur. Une cassure durable pourrait accentuer la pression vendeuse.

Ethereum est-il plus solide que Bitcoin actuellement ?

Ethereum conserve une structure technique haussière, mais reste vulnérable sous 3 400$, une résistance clé.

Un retour rapide vers 100 000$ est-il encore possible ?

Cela dépendra largement d’un retour de la confiance sur les marchés actions et d’un afflux de capitaux vers les ETF crypto.