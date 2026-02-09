Points clés Bitcoin a rebondi après une vague historique de liquidations, avant de rechuter sous les 70 000$.

Ethereum tente de se maintenir au-dessus des 2 000$, mais sous-performe le BTC.

Les flux vers les ETF crypto restent limités, freinant le potentiel haussier.

Strategy (ex-MicroStrategy) suscite la prudence en raison de son endettement futur.

Un incident majeur chez Bithumb relance les questions sur la sécurité des plateformes.

📉 Marché crypto : un rebond fragile après une purge violente Une reprise technique après des liquidations records Les cryptomonnaies ont connu un fort rebond vendredi dernier, après une phase de ventes massives ayant fait chuter le Bitcoin jusqu’à 60 000$. Ce mouvement brutal a déclenché une vague record de liquidations de positions longues, notamment sur le marché des altcoins. Ce type de purge est souvent observé lors des phases de stress extrême, lorsque l’effet de levier devient insoutenable. Cependant, cette reprise s’est rapidement essoufflée. Après un week-end marqué par une volatilité plus modérée, le Bitcoin est repassé sous les 70 000$ lundi, confirmant la fragilité du rebond observé. Le marché semble hésiter entre stabilisation technique et poursuite de la correction. Ethereum peine à suivre le mouvement De son côté, Ethereum tente de préserver le seuil psychologique des 2 000$, sans véritable dynamique haussière. Historiquement, lors des phases de marché baissier, l’ETH a tendance à sous-performer le Bitcoin, un schéma qui semble à nouveau se confirmer. Les investisseurs privilégient clairement la cryptomonnaie dominante lorsqu’il s’agit de “buy the dip”. 📊 Analyse technique : des signaux encore sous tension Bitcoin loin de ses sommets Sur le graphique journalier, le Bitcoin évolue environ 43% sous son pic d’octobre. Malgré le rebond de vendredi, l’indicateur RSI reste proche des zones de survente, suggérant une pression vendeuse encore bien présente. Cette configuration traduit un marché affaibli, où les acheteurs peinent à reprendre la main de manière durable. Evolution du prix du Bitcoin et de l’Ethereum en données journalières. Source: xStation5 Source: xStation5 💼 ETF, options et flux : un soutien encore insuffisant Des flux ETF contrastés Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré vendredi plus de 350 millions de dollars d’entrées nettes, signe d’un intérêt sélectif pour le BTC. À l’inverse, les ETF Ethereum ont subi plus de 20 millions de dollars de sorties nettes, illustrant le désamour relatif pour la deuxième capitalisation du marché. Flux nets des ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis. Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Le marché des options appelle à la couverture L’activité sur les options crypto montre une demande accrue de stratégies de couverture, ce qui pourrait limiter toute envolée rapide des prix. Ce comportement est typique des phases d’incertitude, où les investisseurs cherchent davantage à se protéger qu’à spéculer agressivement à la hausse. 🏦 Strategy et Bithumb : deux signaux de risque surveillés Strategy sous le poids de la dette Michael Saylor, figure emblématique du Bitcoin, continue d’affirmer qu’il est toujours opportun d’acheter du BTC. Pourtant, le marché reste prudent vis-à-vis de Strategy (MSTR.US), qui détient environ 700 000 BTC avec une perte latente moyenne de 10%. Entre 2028 et 2032, la société devra faire face à plus de 7 milliards de dollars d’échéances de dette. Si ces montants restent gérables dans un scénario de marché haussier, ils pourraient fragiliser la liquidité de l’entreprise en cas de stagnation prolongée du Bitcoin. Source: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P. L’incident Bithumb relance les inquiétudes Enfin, le marché surveille de près l’incident survenu le 6 février sur la plateforme sud-coréenne Bithumb. Une erreur opérationnelle a conduit au transfert accidentel de 620 000 BTC à des utilisateurs, alors que la plateforme ne disposait que de 175 BTC en réserve. Bien que près de 100% des fonds aient été récupérés, cet événement soulève de sérieuses interrogations sur les mécanismes de contrôle interne des exchanges. ❓ FAQ – Questions fréquentes sur le marché crypto Pourquoi le Bitcoin a-t-il chuté brutalement ?

La baisse est liée à des liquidations massives de positions à effet de levier, combinées à un manque de liquidité acheteuse. Ethereum est-il plus risqué que le Bitcoin en ce moment ?

Historiquement, Ethereum sous-performe le Bitcoin en marché baissier, ce qui augmente sa volatilité relative. Les ETF Bitcoin peuvent-ils soutenir les prix ?

Oui, mais les flux restent insuffisants pour déclencher une tendance haussière durable à court terme. La situation de Strategy est-elle préoccupante ?

Elle dépend largement de l’évolution du Bitcoin. Un marché haussier rendrait la dette plus soutenable. Les plateformes d’échange sont-elles sûres ?

L’incident Bithumb rappelle que des risques opérationnels subsistent, malgré des systèmes de sécurité renforcés.

