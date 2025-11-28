Points clés Le Black Friday 2025 devrait attirer une affluence record , mais les dépenses moyennes baissent

devrait attirer une , mais les dépenses moyennes baissent 63% des consommateurs attendent les promotions du week-end de Thanksgiving (contre 59% en 2024).

attendent les promotions du week-end de Thanksgiving (contre 59% en 2024). L’ inflation , les droits de douane et la faiblesse du marché du travail pèsent sur le pouvoir d’achat.

, les et la pèsent sur le pouvoir d’achat. Les commerçants misent sur des produits plus abordables et les consommateurs utilisent l’IA pour comparer les prix et gérer leur budget.

Un Black Friday sous tension économique Le Black Friday, traditionnellement synonyme de ruée vers les promotions, fait face à un paradoxe en 2025 : une affluence record est attendue, mais la propension à dépenser a chuté. Selon la National Retail Federation (NRF), près de deux tiers des consommateurs prévoient de profiter des soldes du week-end de Thanksgiving, mais les dépenses moyennes reculent légèrement. Facteurs clés : Inflation persistante et hausse des prix (dont +4,9% imputables aux droits de douane de l’ère Trump).

et (dont +4,9% imputables aux droits de douane de l’ère Trump). Confiance des consommateurs au plus bas depuis sept mois (Conference Board).

au plus bas depuis sept mois (Conference Board). Ralentissement des ventes au détail en septembre, en dessous des attentes. Des consommateurs plus sélectifs et tournés vers l’IA Face à un chômage élevé et une croissance atone, les Américains privilégient les petits budgets : Les commerçants mettent en avant des articles abordables (portefeuilles plutôt que valises).

(portefeuilles plutôt que valises). Les 10% des ménages les plus aisés (revenus > 250 000 $/an) représentent 48% des dépenses , contre 35% dans les années 1990 (Moody’s Analytics).

(revenus > 250 000 $/an) représentent , contre 35% dans les années 1990 (Moody’s Analytics). Même parmi les plus riches, certains limitent leurs achats : « Les articles coûteux ne sont plus dans mon budget », témoigne un consommateur de l’Arizona. Top des achats en ligne (CivicScience) : Vêtements, chaussures et accessoires. Jouets et livres pour enfants. Jeux vidéo et films. L’IA au service des achats : Comparaison des prix et des promotions.

et des promotions. Génération d’idées de cadeaux .

. Suivi du budget. FAQ Pourquoi les dépenses du Black Friday baissent-elles en 2025 ? L’inflation, les droits de douane et la faiblesse du marché du travail réduisent le pouvoir d’achat, poussant les consommateurs à être plus prudents. Quels produits sont les plus recherchés cette année ? Les vêtements, chaussures, jouets et jeux vidéo dominent les listes d’achats. Comment les commerçants s’adaptent-ils ? Ils proposent des produits moins chers et étalent les promotions sur plusieurs semaines, rendant le Black Friday « obsolète en tant qu’événement ponctuel » (Andy Tsay, université de Santa Clara). Quel rôle joue l’IA dans les achats du Black Friday ? Les consommateurs l’utilisent pour trouver les meilleures offres, gérer leur budget et inspirer leurs cadeaux.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."