Les indices européens enregistrent de légers replis au début de la deuxième heure de cotation. La donnée clé en Europe aujourd’hui sera l’inflation allemande (CPI), attendue à 14h30. Les actions de Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon et Merck figurent parmi les plus fortes hausses de l’indice, tandis que Rheinmetall (RHM.DE) poursuit son repli. Source: xStation5 Source: Bloomberg Finance L.P. Source: Bloomberg Finance L.P. Deutsche Börse rebondit sur des spéculations autour d’une acquisition d’Allfunds Group Deutsche Börse a entamé la dernière ligne droite de l’année avec une annonce qui a immédiatement attiré l’attention du marché. Le groupe a confirmé être en phase d’exclusivité concernant l’acquisition d’Allfunds Group, l’un des plus grands fournisseurs européens de services de distribution de fonds et d’infrastructures pour l’industrie de la gestion d’actifs.

Cette annonce a suffi à faire rebondir le titre Allfunds après les récents replis, reflétant la perception positive des investisseurs quant à la valeur potentielle de l’opération.

Les discussions portent sur l’acquisition de l’intégralité du capital émis et à émettre d’Allfunds Group Plc. Le conseil d’administration d’Allfunds a approuvé à l’unanimité l’entrée en période d’exclusivité sur la base de la proposition non contraignante de Deutsche Börse.

L’offre implique une valorisation totale de 8,80 € par action , composée de 4,30 € en numéraire et 4,30 € en nouvelles actions Deutsche Börse , calculées selon le VWAP à 10 jours.

Les actionnaires d’Allfunds auraient également droit à des dividendes : 0,20 € pour 2025 , jusqu’à 0,20 € (au prorata de la date de clôture) pour 2026, et 0,10 € par trimestre pour 2027.

La transaction reste soumise à des conditions habituelles : due diligence, finalisation de la documentation contraignante et approbation des conseils des deux entreprises. Aucune garantie n’existe quant à la conclusion de l’accord.

Toute transaction finale nécessiterait également des approbations réglementaires. Bien que le communiqué ne révèle pas encore de détails financiers sur les synergies, la structure du processus et le discours de la société indiquent clairement une orientation stratégique : Deutsche Börse souhaite renforcer son rôle d’opérateur clé des infrastructures de marché en Europe.

Les objectifs stratégiques principaux peuvent être résumés ainsi : La fusion avec Allfunds permettrait de créer un écosystème paneuropéen harmonisé pour les services liés aux fonds, réduisant la fragmentation du marché.

L’entreprise évoque des économies opérationnelles potentielles et des synergies de coûts , sans toutefois en communiquer les montants ni le calendrier.

L’acquisition devrait améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer les capacités d’investissement du segment des services aux fonds et accélérer le déploiement de nouveaux produits et technologies.

Le projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à consolider la position financière de la région et à bâtir une plateforme à portée mondiale. À ce stade, il est trop tôt pour évaluer l’impact de l’opération sur les résultats financiers de Deutsche Börse dans les prochaines années, en l’absence d’estimations de synergies et d’un calendrier précis.

Ce qui est clair, en revanche, c’est que la société poursuit sa stratégie d’expansion par acquisitions, dans le but de consolider un marché des services aux fonds particulièrement fragmenté. Si la transaction aboutit, elle pourrait redessiner en profondeur le paysage concurrentiel de l’infrastructure financière en Europe. DB1.DE (intervalle D1) Le titre de l’opérateur de la Bourse de Francfort continue de rebondir aujourd’hui après plusieurs mois de baisse, revenant à des niveaux observés pour la dernière fois début octobre. Il se négocie toutefois encore environ 5 % sous sa moyenne mobile à 200 jours. Source: xStation5

