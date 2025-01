Boeing annonce des pertes significatives au quatrième trimestre

Boeing Co. (BA.US) a publié aujourd’hui son rapport financier pour le quatrième trimestre 2024, révélant des pertes substantielles et des défis opérationnels alors que l’entreprise poursuit ses efforts de reconstruction et de restructuration sous la direction du PDG Kelly Ortberg. Les résultats reflètent l'impact de problèmes de fabrication, de conflits sociaux et de contretemps dans les programmes de défense, tout en mettant en lumière l’accent mis par l'entreprise sur la réorganisation fondamentale et les améliorations du contrôle qualité. Il y a peu d'impact sur l'action avant l'ouverture des marchés, car les résultats avaient été préannoncés la semaine dernière. Résultats du quatrième trimestre 2024 de Boeing : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Revenus : 15,24 milliards de dollars contre 16,45 milliards attendus

Perte par action (core loss) : 5,90 $ contre 3,07 $ attendus

Flux de trésorerie libre ajusté : -4,10 milliards de dollars contre -4,17 milliards attendus

Flux de trésorerie d'exploitation : -3,45 milliards de dollars

Carnet de commandes total : 521,34 milliards de dollars Performance des segments : Revenus des avions commerciaux : 4,76 milliards de dollars

Revenus de la défense, de l’espace et de la sécurité : 5,41 milliards de dollars (-20 % en glissement annuel) contre 6,29 milliards attendus

Revenus des services mondiaux : 5,12 milliards de dollars (+5,6 % en glissement annuel) contre 5,08 milliards attendus

Perte d'exploitation de la défense, de l’espace et de la sécurité : 2,27 milliards de dollars contre une perte de 697,4 millions de dollars attendue

Bénéfices d’exploitation des services mondiaux : 998 millions de dollars Mises à jour stratégiques : Le programme 737 a repris la production avec des plans d'augmentation progressive du taux de production

Le programme 787 a atteint un taux de production de cinq appareils par mois

La première livraison du 777-9 reste prévue pour 2026

Aucun objectif financier n'a été fourni pour 2025

Annonce de la suppression de 17 000 postes

Levée de plus de 24 milliards de dollars en actions

Clôture de l'année avec 26,3 milliards de dollars en liquidités et titres à court terme

Remboursement anticipé de 3,5 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance en mai Commentaires du PDG : Kelly Ortberg a souligné les progrès réalisés par l’entreprise dans sa restructuration, précisant que Boeing « se prépare pour l'avenir en continuant à investir dans ses activités principales tout en rationalisant son portefeuille ». Il a reconnu que résoudre les dysfonctionnements culturels serait « un parcours de plusieurs années » et a mis en avant les efforts visant à réduire la bureaucratie et à améliorer l'agilité décisionnelle. Examen du portefeuille : Vente potentielle de l’unité de navigation Jeppesen, dont la valeur estimée est de 6 à 8 milliards de dollars

Focus sur les investissements dans les activités principales et rationalisation du portefeuille

Mise en œuvre de mesures renforcées de contrôle qualité

Restructuration opérationnelle pour soutenir des niveaux de production plus élevés

Traitement des programmes de défense non rentables Boeing BA.US (D1 Interval) L’action se négocie au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % et de la moyenne mobile simple à 30 jours. Les haussiers viseront un nouveau test des sommets de décembre, tandis que les baissiers chercheront à casser le seuil des 171,7 $, ciblant le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %, qui coïncide avec la moyenne mobile à 50 jours. L’indicateur RSI approche du point où une divergence baissière pourrait se former dans la zone neutre. Par ailleurs, le MACD a connu un croisement baissier, mais reste resserré. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."