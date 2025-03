Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi, sous la pression des risques de guerre commerciale et de l'incertitude autour de la politique américaine. Voici une synthèse des principaux événements et tendances observés. Performance des Indices Européens : CAC 40 : Baisse de 1,85% : L'indice a clôturé à 8 047,92 points . DAX Allemand : Baisse de 3,53% : L'indice a clôturé en forte baisse. Footsie Britannique : Baisse de 1,27% : L'indice a également clôturé en baisse. EuroStoxx 50 : Baisse de 2,85% : L'indice a terminé la séance en forte baisse. FTSEurofirst 300 : Baisse de 2,28% : L'indice a clôturé en baisse. Stoxx 600 : Baisse de 2,2% : L'indice a terminé la séance en baisse.

Source : xStation 5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Droits de Douane et Guerre Commerciale : Droits de Douane de 25% : Entrée en Vigueur : Les droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique sont entrés en vigueur mardi à 05h01 GMT. Surtaxes de 20% : Des surtaxes de 20% ont également été imposées sur les produits importés de Chine. Impact sur les Marchés : Nouvelles Guerres Commerciales : Ces mesures ouvrent de nouvelles guerres commerciales avec les trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Incertitude : Les marchés espéraient jusqu'à présent que les annonces de Donald Trump ne constituent que des leviers de négociation.

Risques de Guerre Commerciale et Incertitude Économique : Impact sur l'Économie Américaine : Ralentissement : Les risques de guerre commerciale et l'incertitude pèsent de plus en plus lourd sur l'économie américaine, avec plusieurs indicateurs montrant un net ralentissement. Discussions en Cours : Possibilité de Négociations : Des discussions sont encore possibles, mais si ces droits de douane sont maintenus, les États-Unis devront imposer des niveaux de surtaxes comparables à ceux de l'Union Européenne.

Préparation des Marchés Européens : Décision de la BCE : Baisse des Taux : Les marchés se préparent à la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux, qui devraient être abaissés de 25 points de base jeudi. Indicateurs Économiques : Indices PMI Définitifs : Une salve d'indicateurs dans les prochains jours, dont les indices PMI définitifs pour février, aideront les observateurs à comprendre la trajectoire économique européenne.

Valeurs et Secteurs Sensibles : Eutelsat : Hausse de 77,4% : Le groupe est en pourparlers avec l'Union Européenne pour fournir un accès Internet à l'Ukraine et remplacer éventuellement le groupe Starlink d'Elon Musk dans le pays. Thales : Hausse de 1,4% : Après avoir fait état d'un résultat opérationnel annuel supérieur aux attentes. Secteur de l'Automobile : Baisse de 5,72% : Le compartiment européen de l'automobile a souffert mardi après l'entrée en vigueur de nouvelles surtaxes sur les produits en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. Secteur du Luxe : Baisse de 2,7% : Très exposé à la Chine, le secteur du luxe a également été impacté. Continental : Baisse de 11,6% : Après avoir annoncé anticiper un marché de l'automobile morose en 2025, tandis que le groupe évalue l'impact potentiel des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump sur ses activités en Amérique du Nord. Kuehne Und Nagel : Baisse de 5,1% : Après avoir fait état d'une hausse de 31% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, inférieur toutefois au consensus, et a décliné de 5,1%. Lindt : Hausse de 7,1% : Après avoir publié mardi un bénéfice d'exploitation annuel meilleur que prévu, grâce à des prix du cacao historiquement élevés. Abrdn : Hausse de 7,7% : Après avoir annoncé mardi qu'il lancerait la recherche d'un nouveau président et modifierait sa raison sociale dans le cadre d'une refonte stratégique.

Wall Street et Devises : Wall Street en Forte Baisse : Dow Jones : Baisse de 1,58%. Standard & Poor's 500 : Baisse de 1,47%. Nasdaq Composite : Baisse de 1,1%. Dollar en Recul : Baisse de 0,49% : Face à un panier de devises de référence. Euro : Hausse de 0,48% à 1,0536 dollar. Livre Sterling : Hausse de 0,2% à 1,2725 dollar.

Taux et Énergie : Rendements Obligataires : Allemagne : Rendement du dix ans stable à 2,484%. États-Unis : Rendement du Treasury à dix ans en baisse de 1,9 pb à 4,1606%. Pétrole : Brent : Baisse de 1,66% à 70,43 dollars le baril. WTI : Baisse de 1,18% à 67,56 dollars.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."