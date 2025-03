BREAKING : le pétrole progresse de près de 3 % alors que Trump menace la Russie de sanctions

Donald Trump a menacé la Russie de nouvelles sanctions, invoquant le « fait » que Moscou « martèle » actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille. La déclaration a été publiée sur Truth Social. Trump a demandé que les sanctions bancaires et les droits de douane restent en place jusqu'à ce qu'un « cessez-le-feu » et un accord de paix final soient conclus.

En janvier, les États-Unis ont pris pour cible la production de pétrole russe en imposant des sanctions, mais les inquiétudes du marché à l'égard de cette politique se sont apaisées lorsque Trump a laissé entendre qu'il était possible de négocier un accord avec Poutine et d'assouplir les restrictions une fois la guerre entre la Russie et l'Ukraine terminée. Cependant, à l'heure actuelle, le conflit se poursuit, les deux parties étant engagées dans des combats intenses. La Russie pourrait gagner une position plus favorable sur le champ de bataille, les États-Unis ayant interrompu les livraisons d'armes à Kiev, ainsi que le partage de renseignements via Maxar et Starlink de Musk.

Les prix du pétrole ont réagi à la hausse alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, et Trump semble adopter une position plus belliciste envers Moscou.

