BREAKING : Les faibles résultats des indices PMI en Allemagne et en France soulignent le ralentissement de la zone euro

Allemagne : PMI manufacturier HCOB Allemagne septembre : 48,5 (estimation 50,0 ; précédent 49,8) - PMI services HCOB : 52,5 (estimation 49,5 ; précédent 49,3) - PMI composite HCOB : 52,4 (estimation 50,7 ; précédent 50,5) En septembre, l'activité économique allemande a connu sa plus forte croissance en 16 mois, l'indice PMI composite HCOB Flash Allemagne atteignant 52,4, principalement grâce à une très forte reprise dans le secteur des services. Malgré cette croissance, les nouvelles commandes ont diminué tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, reflétant la fragilité de la demande et entraînant une nouvelle baisse de l'emploi, qui a reculé pour le seizième mois consécutif. Les pressions inflationnistes se sont légèrement accentuées, les prix des intrants et des extrants ayant augmenté à leur rythme le plus rapide depuis plusieurs mois, en particulier dans les services. Les prévisions des entreprises pour l'année à venir se sont à nouveau affaiblies, tombant en dessous de la moyenne à long terme, les entreprises citant l'incertitude économique, les coûts élevés et la faiblesse de la demande comme principales préoccupations. Si l'économie dans son ensemble est en expansion, le manque de nouvelles affaires et la confiance modérée suggèrent que la dynamique actuelle pourrait ne pas se maintenir dans les mois à venir. France : PMI manufacturier HCOB France septembre : 48,1 (estimation 50,1 ; précédent 50,4) - PMI services HCOB : 48,9 (estimation 49,6 ; précédent 49,8) - PMI composite HCOB : 48,4 (estimation 49,7 ; précédent 49,8) En septembre, l'activité économique en France s'est affaiblie à un rythme plus marqué qu'en avril, l'indice PMI composite HCOB Flash France tombant à 48,4, ce qui représente la baisse mensuelle la plus rapide en cinq mois. La production dans les secteurs manufacturier et des services a considérablement diminué, et les nouvelles commandes sont en baisse depuis seize mois consécutifs, ce que les entreprises attribuent à la faiblesse de la demande et à l'incertitude politique. Malgré cela, l'emploi dans le secteur privé a augmenté pour le deuxième mois consécutif, bien que le rythme de croissance ait été modeste, et pour la première fois depuis mai, les entreprises ont baissé leurs prix afin de renforcer leur compétitivité. Les coûts d'exploitation ont continué d'augmenter, mais à un rythme plus lent, et les perspectives de croissance restent faibles en raison de l'incertitude persistante et de la demande modérée. Les indicateurs avancés ne laissent pas présager d'amélioration dans les mois à venir, et la situation est encore aggravée par les tensions politiques dans le pays.

