BREAKING : L'EURUSD baisse légèrement après les minutes de la BCE 📌

Résumé : La Banque centrale européenne (BCE) a mis l'accent sur une approche prudente de sa politique monétaire afin d'assurer le retour de l'inflation à son objectif de 2 %, prévu pour le premier semestre 2025. Bien que certains membres aient préconisé une réduction plus importante de 50 points de base du taux d'intérêt, le Conseil des gouverneurs s'est accordé sur une réduction de 25 points de base, reflétant les progrès graduels vers la désinflation. Le Conseil a souligné les incertitudes, y compris les risques nationaux et mondiaux, qui pourraient retarder la réduction de l'inflation. Il a maintenu que l'orientation restrictive actuelle serait ajustée progressivement à mesure que les données confirment la trajectoire de désinflation, soulignant l'importance de rester vigilant face aux risques d'inflation, tant à la hausse qu'à la baisse. La BCE a relevé des facteurs structurels limitant la croissance économique, que la politique monétaire ne peut à elle seule résoudre, soulignant le rôle des gouvernements dans la résolution de ces problèmes. La décision de réduire les trois taux directeurs de la BCE est conforme à la nécessité de mener des politiques fondées sur des données et adaptables. Les mises à jour de la communication ont été faites pour supprimer le biais de resserrement, signalant une approche équilibrée et réactive. Les membres ont également approuvé les changements dans la normalisation du bilan, y compris l'arrêt des réinvestissements PEPP d'ici fin 2024 et le remboursement des opérations ciblées de refinancement à plus long terme, marquant ainsi un progrès dans la normalisation de la politique. Points clés : Perspectives d'inflation : L'inflation devrait revenir à 2 % d'ici le premier semestre 2025.

Les projections actuelles indiquent que la désinflation est en bonne voie, mais que des risques subsistent. Décisions de politique monétaire : Une réduction des taux de 25 points de base a été décidée, alors que certains membres préconisaient une réduction de 50 points de base.

La réduction progressive de la politique restrictive s'aligne sur les données à venir. Risques et incertitudes : Les risques nationaux et mondiaux (par exemple, les politiques américaines, les prix de l'énergie) pourraient affecter la trajectoire de l'inflation.

Les facteurs économiques structurels qui limitent la croissance restent hors de portée de la politique monétaire. Communication sur la politique : Le biais de resserrement a été supprimé ; la communication met désormais l'accent sur une adaptabilité équilibrée.

La BCE réaffirme son engagement à maintenir la stabilité des prix comme unique mandat. Transmission de la politique monétaire : Les conditions de financement restrictives persistent, mais un assouplissement progressif a commencé.

Les délais de transmission sont pris en compte dans l'évaluation de la politique monétaire. Ajustements du bilan : Les réinvestissements du PEPP prendront fin d'ici décembre 2024.

Les opérations ciblées de refinancement à plus long terme seront remboursées, poursuivant ainsi la normalisation. Considérations structurelles : La BCE souligne qu'il incombe aux gouvernements de relever les défis économiques à long terme.

Les changements structurels dans la productivité et les tendances démographiques ont un impact sur les taux d'intérêt neutres.

