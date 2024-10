BREAKING : l'EURUSD chute de 0,37 % ; le dollar réagit à peine aux minutes du FOMC

Les minutes du FOMC de la dernière réunion décisionnelle de la Réserve fédérale américaine viennent d’être publiées. Pour rappel, le 18 septembre, la Fed a décidé de réduire les taux d’intérêt de 50 points de base, une surprise pour le marché, qui s'attendait majoritairement à une baisse de seulement 25 points de base. Voici les points les plus importants des minutes de cet événement : Bien qu'une "large majorité" ait soutenu la réduction de 50 points de base du taux des fonds fédéraux, plusieurs membres estimaient qu'une baisse de 25 points de base aurait été plus cohérente avec une normalisation progressive du taux directeur.

Certains participants ont noté qu'ils auraient préféré une réduction de 25 points de base lors de la réunion de septembre, et quelques autres ont indiqué qu'ils auraient pu soutenir cette option. Quelques participants ont ajouté qu’une baisse de 25 points de base aurait pu signaler une trajectoire de normalisation plus prévisible.

Les participants ont généralement affirmé qu'il était important de communiquer que les décisions sont conditionnées par l’évolution de l’économie et les implications pour l'équilibre des risques, et qu’elles ne suivent donc pas une trajectoire prédéfinie.

L'activité économique continue de s'étendre à un "rythme solide", les gains d'emploi ont ralenti, mais le chômage reste bas. L'inflation a fait des "progrès supplémentaires" mais reste encore "légèrement élevée".

La plupart des participants voient des risques équilibrés pour les perspectives d'inflation. Cependant, Michelle Bowman a exprimé une dissidence, préférant une baisse de 25 points de base en raison de l’inflation sous-jacente bien au-dessus de l’objectif.

Les membres anticipent de se diriger vers une politique plus neutre avec le temps, si les données évoluent comme prévu. Le comité "évaluera soigneusement" les données avant d'apporter des ajustements supplémentaires aux taux.

Plusieurs participants ont remarqué que réduire les mesures de restriction trop tôt ou trop fortement pourrait mettre en péril les progrès réalisés sur l'inflation, voire entraîner une régression.

Les membres du FOMC ont également discuté de l'importance de communiquer que le resserrement quantitatif pourrait se poursuivre pendant un certain temps, même si les taux sont réduits.

Les perspectives du personnel lors de la réunion de septembre prévoyaient que l’économie resterait solide, bien que les prévisions de croissance pour le second semestre de 2024 aient été révisées à la baisse, reflétant des indicateurs du marché du travail plus faibles que prévu. Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

