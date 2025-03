BREAKING : l’US100 bondit de 1,5 % soutenu par une solide reprise des actions technologiques 📈

Les indices de Wall Street rebondissent, soutenus par une amélioration du sentiment sur les actions des Mag7 et des secteurs à forte composante technologique, notamment les semi-conducteurs et les logiciels. Malgré un rapport de l’Université du Michigan beaucoup plus faible que prévu, signalant une hausse des attentes d'inflation et une chute des attentes des consommateurs, les acheteurs continuent d'investir dans les actions américaines. Nvidia enregistre une hausse de près de 5 %, entraînant dans son sillage des actions liées à l'IA telles que AppLovin (APP.US) et Palantir (PLTR.US). Comme on peut le voir ci-dessous, le US100 tente de franchir la zone de résistance du canal de prix baissier, avec une zone d'offre importante autour de 19 640 points. Un dépassement des 19 700 points pourrait ouvrir la voie à une tentative de retour vers les 20 000 points.

Source: xStation5

Aujourd'hui, non seulement le secteur technologique, mais aussi le secteur financier américain, en particulier les banques, sont forts. Les actions de J.P. Morgan gagnent plus de 3 % ; celles de Wells Fargo et Bank of America enregistrent également des gains. Il est également important de souligner que le secteur technologique américain rebondit après avoir atteint des niveaux de survente.

Source: xStation5