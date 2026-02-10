🔎 Les chiffres clés Ventes au détail (m/m) : 0,0% (attendu 0,4% ; précédent 0,6%)

Hors automobiles (m/m) : 0,0% (attendu 0,3% ; précédent 0,5%)

Hors automobiles & carburant (m/m) : 0,0% (précédent 0,4%) 👉 Lecture immédiate : arrêt brutal de la dynamique après plusieurs mois de progression. 🧠 Pourquoi cette statistique est cruciale Les ventes au détail mesurent directement la santé du consommateur américain, moteur principal de la croissance US. Hors autos & carburant , l’indicateur capte la demande “réelle” (moins volatile), donc le rythme sous-jacent de l’activité .

Pour la Fed , c’est un baromètre des pressions de demande et un input clé pour le calendrier des baisses de taux .

Pour les marchés, il influence le dollar, les taux et les actions. 📉 Lecture économique : pause, pas effondrement La stagnation généralisée (tous agrégats à 0,0%) suggère un essoufflement ponctuel plutôt qu’un retournement.

Les ménages restent sous contrainte de taux élevés , ce qui pèse sur les achats discrétionnaires en fin d’année.

L’absence de baisse franche limite toutefois le risque de hard landing. 👉 En clair : la consommation marque une pause, mais ne s’effondre pas. 🏦 Implications pour la Fed Donnée désinflationniste côté demande : moins de pression immédiate.

Renforce l’option d’assouplissement si la tendance se confirme (sans l’imposer).

La Fed cherchera confirmation via emplois, salaires et PCE. 💱 Impact marchés (lecture tactique) Dollar : biais légèrement baissier si d’autres indicateurs confirment le ralentissement.

Obligations : soutien aux taux plus bas à court/moyen terme.

Actions : Positif si le marché y voit une porte ouverte à des baisses de taux , Négatif pour les secteurs très dépendants de la consommation discrétionnaire si la faiblesse persiste.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."