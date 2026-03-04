Broadcom, dernier géant technologique. Qu'attendre de ses résultats ?

Broadcom Inc. entre dans la saison des résultats trimestriels en tant que l'une des plus importantes sociétés de semi-conducteurs qui façonnent le développement des infrastructures pour l'intelligence artificielle et les solutions cloud. La société publiera ses résultats après la clôture du aujourd'hui, et les attentes du marché sont élevées. Les observateurs s'intéressent non seulement à la croissance du chiffre d'affaires, mais surtout à la structure de cette croissance et à la capacité de Broadcom à maintenir des marges élevées dans les ASIC avancés et les logiciels d'infrastructure. Après plusieurs trimestres consécutifs de ventes record de puces pour l'IA et les réseaux, les marchés anticipent un nouveau trimestre solide, tout en évaluant les risques liés aux pressions sur les coûts, à la gamme de produits et aux fluctuations potentielles de la demande des centres de données. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 permettront de déterminer si Broadcom est capable de convertir la demande croissante en matière d'IA en une croissance durable de son chiffre d'affaires et de maintenir sa position concurrentielle dans l'industrie des semi-conducteurs.
Perspectives financières pour le premier trimestre de l'exercice 2026
Les marchés s'attendent à ce que Broadcom affiche des résultats solides au premier trimestre de l'exercice 2026, avec les principales projections suivantes :
- Le chiffre d'affaires total devrait atteindre environ 19,2 à 19,3 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 28 % par rapport à l'année précédente.
- Le bénéfice par action (BPA) devrait s'établir entre 2,02 et 2,03 dollars, soit une augmentation d'environ 26 % par rapport à la même période l'année dernière.
- Le chiffre d'affaires provenant de l'IA et des ASIC devrait atteindre environ 8,2 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 100 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait le principal moteur de la croissance.
- Le segment des logiciels d'infrastructure devrait afficher une croissance modérée par rapport à l'année précédente.
- Les autres produits semi-conducteurs et de réseau devraient connaître une croissance régulière, mais à un rythme plus lent que l'IA.
Les marchés porteront une attention particulière à la structure des revenus, car la part des revenus de l'IA et des ASIC par rapport aux autres segments sera un indicateur clé de la durabilité de la croissance. Il est également important d'évaluer si une proportion plus élevée de produits à faible marge pourrait peser sur la rentabilité globale, en particulier dans un contexte de hausse des coûts de production et des dépenses d'investissement.
L'IA et l'ASIC comme principaux moteurs de croissance
Les revenus provenant des ASIC et des solutions d'IA constituent actuellement le principal moteur de croissance de Broadcom. La demande des hyperscalers et des grands partenaires technologiques reste élevée, ce qui se traduit par une croissance dynamique dans le segment de l'IA. Broadcom fournit à la fois des puces spécialisées qui accélèrent les calculs d'IA et une infrastructure réseau qui prend en charge les centres de données, ce qui fait de l'entreprise un fournisseur stratégique de solutions d'IA. L'intégration de ces produits dans les centres de données des clients permet à Broadcom de générer des revenus stables et d'augmenter sa part de marché dans les solutions d'apprentissage automatique et de traitement de données à grande échelle. Les marchés suivront de près le rythme de croissance des revenus liés à l'IA et son impact sur la rentabilité globale, car ce segment devient un levier de croissance essentiel au-delà des produits semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure traditionnels de Broadcom.
Marges et pression sur les coûts au premier trimestre de l'exercice 2026
Malgré une forte croissance du chiffre d'affaires, les marchés seront très attentifs aux marges de Broadcom au cours du prochain trimestre. Une part plus importante de produits à faible marge, notamment certaines puces réseau et certains composants logiciels d'infrastructure, pourrait comprimer les marges brutes et d'exploitation par rapport aux trimestres précédents. Les marchés se concentreront sur les commentaires de la direction concernant la composition des ventes, la gestion des coûts et l'allocation des dépenses d'investissement dans les segments IA et ASIC. La capacité à équilibrer efficacement les investissements dans le développement de nouvelles puces tout en maintenant une forte rentabilité sera un indicateur clé de la qualité de la stratégie de Broadcom et un signal pour les marchés quant à la capacité de l'entreprise à développer de manière rentable ses produits d'IA dans un contexte de hausse de la demande et des coûts de production.
Sentiment du marché et risques à court terme
Les marchés abordent les résultats de Broadcom avec un sentiment mitigé. Malgré des prévisions de croissance solides, l'entreprise pourrait être vulnérable à la volatilité à court terme causée par la rotation des capitaux hors du secteur des semi-conducteurs à la suite des résultats de concurrents plus forts tels que NVIDIA Corporation. Les attentes élevées en matière de revenus liés à l'IA et les résultats supérieurs aux estimations enregistrés depuis plusieurs trimestres signifient que même des déceptions mineures pourraient déclencher une réaction nerveuse du marché. Un autre facteur de risque est la normalisation potentielle de la demande après un cycle d'investissement intense dans les centres de données. Les marchés surveilleront également les commentaires des analystes et les ajustements potentiels des objectifs de cours, qui pourraient affecter la valorisation à court terme de l'action indépendamment des fondamentaux et du potentiel de croissance à long terme.
Points clés et indicateurs pour les marchés
Les marchés se concentreront principalement sur le chiffre d'affaires et le bénéfice par action, afin de voir si Broadcom atteint son objectif de chiffre d'affaires d'environ 19,2 à 19,3 milliards de dollars et de bénéfice par action de 2,02 à 2,03 dollars.
- La structure du chiffre d'affaires sera également cruciale. Les observateurs veulent connaître la part du chiffre d'affaires provenant des produits IA et ASIC, car cela indique si la croissance est durable et si Broadcom développe efficacement son segment d'activité orienté vers l'avenir.
- Les marges seront un autre élément clé. Il est important de déterminer si une proportion plus élevée de produits à faible marge, tels que certaines puces réseau et certains logiciels d'infrastructure, pourrait réduire la rentabilité globale.
- Les investissements resteront sous surveillance. Les commentaires de la direction sur les dépenses d'investissement pour les centres de données et l'infrastructure IA montreront si Broadcom peut développer son activité de manière rentable et à grande échelle.
- Enfin, les marchés surveilleront le sentiment général. La rotation des capitaux dans le secteur des semi-conducteurs, la normalisation possible de la demande et les attentes pour les trimestres à venir pourraient influencer les réactions du marché indépendamment des résultats financiers.
Boeing progresse grâce à l'annonce d'une commande potentielle massive de 737 MAX par la Chine 📈
Wall Street tente d'enrayer la chute 🗽Marvell Technology bondit de 10 %
Les actions RyanAir subissent des pressions en raison du conflit au Moyen-Orient.
Action de la semaine : Broadcom, porté par l'IA, bat tous les records
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."