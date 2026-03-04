Broadcom, dernier géant technologique. Qu'attendre de ses résultats ?

Broadcom Inc. entre dans la saison des résultats trimestriels en tant que l'une des plus importantes sociétés de semi-conducteurs qui façonnent le développement des infrastructures pour l'intelligence artificielle et les solutions cloud. La société publiera ses résultats après la clôture du aujourd'hui, et les attentes du marché sont élevées. Les observateurs s'intéressent non seulement à la croissance du chiffre d'affaires, mais surtout à la structure de cette croissance et à la capacité de Broadcom à maintenir des marges élevées dans les ASIC avancés et les logiciels d'infrastructure. Après plusieurs trimestres consécutifs de ventes record de puces pour l'IA et les réseaux, les marchés anticipent un nouveau trimestre solide, tout en évaluant les risques liés aux pressions sur les coûts, à la gamme de produits et aux fluctuations potentielles de la demande des centres de données. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 permettront de déterminer si Broadcom est capable de convertir la demande croissante en matière d'IA en une croissance durable de son chiffre d'affaires et de maintenir sa position concurrentielle dans l'industrie des semi-conducteurs.

Perspectives financières pour le premier trimestre de l'exercice 2026

Les marchés s'attendent à ce que Broadcom affiche des résultats solides au premier trimestre de l'exercice 2026, avec les principales projections suivantes :

Le chiffre d'affaires total devrait atteindre environ 19,2 à 19,3 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 28 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice par action (BPA) devrait s'établir entre 2,02 et 2,03 dollars, soit une augmentation d'environ 26 % par rapport à la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires provenant de l'IA et des ASIC devrait atteindre environ 8,2 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 100 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait le principal moteur de la croissance.

Le segment des logiciels d'infrastructure devrait afficher une croissance modérée par rapport à l'année précédente.

Les autres produits semi-conducteurs et de réseau devraient connaître une croissance régulière, mais à un rythme plus lent que l'IA.

Les marchés porteront une attention particulière à la structure des revenus, car la part des revenus de l'IA et des ASIC par rapport aux autres segments sera un indicateur clé de la durabilité de la croissance. Il est également important d'évaluer si une proportion plus élevée de produits à faible marge pourrait peser sur la rentabilité globale, en particulier dans un contexte de hausse des coûts de production et des dépenses d'investissement.

L'IA et l'ASIC comme principaux moteurs de croissance

Les revenus provenant des ASIC et des solutions d'IA constituent actuellement le principal moteur de croissance de Broadcom. La demande des hyperscalers et des grands partenaires technologiques reste élevée, ce qui se traduit par une croissance dynamique dans le segment de l'IA. Broadcom fournit à la fois des puces spécialisées qui accélèrent les calculs d'IA et une infrastructure réseau qui prend en charge les centres de données, ce qui fait de l'entreprise un fournisseur stratégique de solutions d'IA. L'intégration de ces produits dans les centres de données des clients permet à Broadcom de générer des revenus stables et d'augmenter sa part de marché dans les solutions d'apprentissage automatique et de traitement de données à grande échelle. Les marchés suivront de près le rythme de croissance des revenus liés à l'IA et son impact sur la rentabilité globale, car ce segment devient un levier de croissance essentiel au-delà des produits semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure traditionnels de Broadcom.

Marges et pression sur les coûts au premier trimestre de l'exercice 2026

Malgré une forte croissance du chiffre d'affaires, les marchés seront très attentifs aux marges de Broadcom au cours du prochain trimestre. Une part plus importante de produits à faible marge, notamment certaines puces réseau et certains composants logiciels d'infrastructure, pourrait comprimer les marges brutes et d'exploitation par rapport aux trimestres précédents. Les marchés se concentreront sur les commentaires de la direction concernant la composition des ventes, la gestion des coûts et l'allocation des dépenses d'investissement dans les segments IA et ASIC. La capacité à équilibrer efficacement les investissements dans le développement de nouvelles puces tout en maintenant une forte rentabilité sera un indicateur clé de la qualité de la stratégie de Broadcom et un signal pour les marchés quant à la capacité de l'entreprise à développer de manière rentable ses produits d'IA dans un contexte de hausse de la demande et des coûts de production.

Sentiment du marché et risques à court terme

Les marchés abordent les résultats de Broadcom avec un sentiment mitigé. Malgré des prévisions de croissance solides, l'entreprise pourrait être vulnérable à la volatilité à court terme causée par la rotation des capitaux hors du secteur des semi-conducteurs à la suite des résultats de concurrents plus forts tels que NVIDIA Corporation. Les attentes élevées en matière de revenus liés à l'IA et les résultats supérieurs aux estimations enregistrés depuis plusieurs trimestres signifient que même des déceptions mineures pourraient déclencher une réaction nerveuse du marché. Un autre facteur de risque est la normalisation potentielle de la demande après un cycle d'investissement intense dans les centres de données. Les marchés surveilleront également les commentaires des analystes et les ajustements potentiels des objectifs de cours, qui pourraient affecter la valorisation à court terme de l'action indépendamment des fondamentaux et du potentiel de croissance à long terme.

Points clés et indicateurs pour les marchés

Les marchés se concentreront principalement sur le chiffre d'affaires et le bénéfice par action, afin de voir si Broadcom atteint son objectif de chiffre d'affaires d'environ 19,2 à 19,3 milliards de dollars et de bénéfice par action de 2,02 à 2,03 dollars.