Ouverture US : Wall Street dans le sang

Wall Street commence à saigner après l'ouverture, les indices américains enregistrant des pertes importantes alors que la prudence des investisseurs s'accroît dans un contexte d'escalade du conflit dans le golfe Persique. Le Dow Jones recule de 2,5 %, le S&P 500 de 2,4 % et le Nasdaq de 2,5 %. Les marchés prennent de plus en plus conscience que ce conflit pourrait durer plus de quelques jours et qu'il ne s'agira probablement pas d'un incident passager, ce qui accroît considérablement l'incertitude sur les marchés boursiers. Les investisseurs réagissent à la montée des tensions militaires résultant des échanges entre les forces américaines et iraniennes. En particulier, le marché tient compte des récentes attaques de drones contre des installations diplomatiques américaines dans la région, notamment une frappe contre l'ambassade américaine à Riyad, ainsi que d'une série d'attaques contre des infrastructures pétrolières clés en Arabie saoudite et dans d'autres pays du Golfe, qui augmentent le risque de perturbations de l'approvisionnement énergétique. Ajoutant à l'incertitude, le président Donald Trump a laissé entendre que les opérations pourraient durer quatre à cinq semaines, modifiant clairement les attentes antérieures du marché qui tablait sur une résolution rapide. Cette combinaison d'événements a mis en évidence le risque d'une escalade prolongée, augmentant l'aversion des investisseurs pour les actifs risqués et introduisant une plus grande volatilité sur les marchés financiers. On observe une rotation des capitaux vers les secteurs défensifs et l'énergie, tandis que les entreprises les plus sensibles aux coûts énergétiques et à la demande des consommateurs, telles que les compagnies aériennes et le tourisme, sont sous pression. La hausse des prix du pétrole, ainsi que la demande accrue d'or et de dollar américain, indiquent un intérêt croissant des investisseurs pour les actifs refuges dans un contexte d'incertitude grandissante. Tant que le conflit ne montrera pas de signes de stabilisation et que les menaces pesant sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en pétrole ne s'atténueront pas, le sentiment des investisseurs devrait rester très sensible à toute nouvelle évolution dans la région. Le marché anticipe de plus en plus un scénario de conflit prolongé, ce qui se traduit par une volatilité élevée et des décisions d'investissement prudentes. Source: xStation5 Les contrats à terme US500 (S&P 500) sont en baisse en raison de l'escalade du conflit dans le golfe Persique, la peur dominant de plus en plus le marché dans un contexte de tensions régionales croissantes. Les récentes attaques de drones contre des installations diplomatiques américaines, ainsi que les frappes contre des infrastructures pétrolières clés en Arabie saoudite et dans d'autres États du Golfe, ont intensifié les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial et les hausses potentielles des prix du pétrole. Source : xStation5 Actualités de l'entreprise : Nvidia (NVDA.US) Les actions sont en baisse suite à la forte chute des marchés asiatiques provoquée par l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Nvidia sous-performe la plupart des actions du « Magnificent Seven », les autorités américaines envisageant de limiter le nombre d'accélérateurs IA que le géant des semi-conducteurs peut exporter vers certaines entreprises chinoises. En conséquence, l'ensemble du secteur des semi-conducteurs et des technologies est sous pression, les actions de ce segment chutant en raison de l'incertitude géopolitique et des conséquences potentielles du conflit au Moyen-Orient.

Les actions de MongoDB (MDB.US) plongent après que l'éditeur de logiciels de bases de données a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et le premier trimestre qui sont inférieures aux attentes des analystes. Malgré des résultats financiers solides, les investisseurs se sont concentrés sur des prévisions à court terme plus modérées, ce qui a exercé une forte pression à la baisse sur le titre.

