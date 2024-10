Budget : Hausse de l'impôt pour les 0,3% ménages avec les plus hauts revenus

La Contribution Exceptionnelle : Une Mesure Limitée à 0,3% des Contribuables Le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a révélé que la nouvelle "contribution exceptionnelle" annoncée par Michel Barnier lors de son discours de politique générale concernera seulement 0,3 % des contribuables français, soit environ 65 000 ménages. Cette mesure vise les Français les plus fortunés, ceux dont les revenus annuels excèdent 500 000 euros, dans le cas d’un foyer sans enfant. Une Contribution Justifiée par un Effort Temporaire Laurent Saint-Martin a défendu cette mesure comme étant une démarche temporaire, motivée par la nécessité de redresser les finances publiques après des années de soutien à l’emploi et à la croissance. Il a rappelé que cette contribution est légitime dans le contexte actuel, où des politiques économiques ont porté leurs fruits, notamment en matière de réduction du chômage et d'ouverture d'usines. Cette situation rappelle des mesures similaires prises après la crise des subprimes en 2008-2009, lorsqu'une contribution exceptionnelle avait été mise en place pour aider à la relance économique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un Taux Minimum d'Impôt pour Éviter la Défiscalisation Dans son discours, le Premier ministre Michel Barnier a également mentionné la nécessité de contrer les stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Cette déclaration laisse penser que la mise en place d’un "taux minimum" d’impôt sur le revenu pourrait faire partie du dispositif envisagé. Concrètement, cette mesure signifierait qu’à partir d’un certain seuil de revenus, un contribuable ne pourrait pas voir son impôt sur le revenu descendre en dessous d’un taux minimal, même avec l’utilisation de diverses niches fiscales. Si un contribuable parvenait à réduire son impôt en dessous de ce seuil, l’administration fiscale pourrait réclamer la différence pour garantir une contribution équitable. Pas d’Augmentation Généralisée de l’Impôt sur le Revenu Laurent Saint-Martin a tenu à rassurer la majorité des Français en affirmant qu’il n’y aura pas de hausse généralisée de l’impôt sur le revenu. Il a insisté sur le fait que 99,7 % des contribuables ne seraient pas concernés par cette nouvelle contribution exceptionnelle, soulignant ainsi le caractère très ciblé de la mesure. En outre, il a assuré que le barème de l’impôt sur le revenu ne serait pas désindexé, évitant ainsi une augmentation indirecte de l’impôt pour la majorité des foyers. Cette précision vise à apaiser les craintes d’une hausse fiscale généralisée à un moment où le pouvoir d’achat des ménages reste une préoccupation centrale.

