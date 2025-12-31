Points clés Le CAC 40 termine 2025 en hausse de 10,42% , mais reste loin derrière les autres indices européens comme le DAX (+23%) ou le FTSE 100 (+21%).

, mais reste loin derrière les autres indices européens comme le DAX (+23%) ou le FTSE 100 (+21%). Les records atteints en novembre et octobre sont portés par une poignée de valeurs, sans dynamique globale du marché.

L’instabilité politique française et la faiblesse des secteurs clés (luxe, automobile) expliquent ce retard.

Les banques, comme Société Générale (+150%), se distinguent parmi les rares performances positives.

Une performance en demi-teinte Le CAC 40 a clôturé l’année 2025 à 8 149,50 points, enregistrant une progression de 10,42% après un recul de 2,15% en 2024. Malgré des records en séance (8 314,23 points le 13 novembre) et à la clôture (8 258,86 points le 21 octobre), cette hausse reste modeste comparée à celle des autres places européennes. Le DAX (Francfort) et le FTSE 100 (Londres) ont respectivement progressé de 23% et 21%, tandis que Milan (+31%) et Madrid (+49%) ont surperformé. Pour Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com, ces sommets sont davantage le fruit d’une revalorisation générale des marchés que d’une dynamique propre à la France. Stephen Innes, analyste chez SPI AM, souligne que ces records sont portés par quelques champions mondiaux, sans participation large de l’ensemble du marché. Un contexte politique pesant L’année 2025 a été marquée par une prime de risque politique et budgétaire persistante, liée à la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 et aux difficultés gouvernementales. La démission du Premier ministre François Bayrou, suivie de celle de Sébastien Lecornu, a alimenté la défiance des investisseurs. Bien que l’incertitude la plus aiguë semble passée, les marchés restent prudents en l’absence de visibilité budgétaire claire. Un indice exposé aux risques économiques Des secteurs clés en difficulté La composition sectorielle du CAC 40 explique en partie son retard. L’indice est fortement pondéré en valeurs du luxe, de l’industrie et de l’énergie, des secteurs qui ont souffert en 2025. Le ralentissement de la demande chinoise et l’évolution des habitudes de consommation mondiales ont pesé sur les performances : LVMH a progressé de seulement 1% sur l’année.

a progressé de seulement sur l’année. Hermès a reculé de 8% .

a reculé de . Renault et Stellantis ont chuté de 24% et 25%, victimes de la concurrence chinoise. À l’inverse, Kering s’est distingué avec une hausse de 26%, tandis que les banques, comme Société Générale (+150%), ont affiché des performances remarquables. Un manque d’exposition aux thématiques porteuses Le CAC 40 souffre d’une faible exposition aux secteurs technologiques, comme l’intelligence artificielle (IA) ou les semi-conducteurs, qui ont dopé les marchés américains et mondiaux. Cette absence de diversification limite son potentiel de hausse, selon Daniela Hathorn. FAQ Pourquoi le CAC 40 a-t-il sous-performé en 2025 ? Le CAC 40 a été pénalisé par l’instabilité politique française, la faiblesse des secteurs du luxe et de l’automobile, ainsi qu’un manque d’exposition aux technologies porteuses comme l’IA. Quels secteurs ont tiré leur épingle du jeu ? Les banques, notamment Société Générale (+150%), ont été parmi les meilleures performances de l’indice. L’incertitude politique a-t-elle encore un impact sur les marchés ? Bien que la phase la plus aiguë soit passée, les investisseurs restent prudents en attendant une amélioration de la visibilité budgétaire. Quels sont les records atteints par le CAC 40 en 2025 ? L’indice a atteint 8 314,23 points en séance le 13 novembre et 8 258,86 points à la clôture le 21 octobre.

