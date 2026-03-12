Les valeurs liées aux voyages et à la finance sous pression

Points clés Le Dow Jones chute de plus de 1% à l’ouverture

Le S&P 500 et le Nasdaq reculent également

Le Brent oscille autour de 100 dollars le baril

L’AIE évoque une perturbation historique de l’offre pétrolière

Les valeurs liées aux voyages et à la finance sous pression

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, pénalisée par la flambée des prix du pétrole et l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui ravive les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance mondiale. 📉 Une ouverture nettement dans le rouge Dans les premiers échanges : Dow Jones : -566 points (-1,19%) à 46 851 points

S&P 500 : -0,83% à 6 719 points

Nasdaq Composite : -0,88% à 22 517 points La hausse des prix de l’énergie et l’incertitude géopolitique alimentent la prudence des investisseurs. 🛢️ Le pétrole proche des 100 dollars Le Brent évolue autour de 100 dollars le baril, après l’attaque de deux pétroliers près du port irakien de Bassorah par des embarcations iraniennes chargées d’explosifs. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la guerre au Moyen-Orient provoque la plus grande perturbation de l’approvisionnement pétrolier de l’histoire, avec une baisse attendue de 8 millions de barils par jour en mars. La situation pourrait encore se détériorer après que le nouveau Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a évoqué la possibilité d’utiliser la fermeture du détroit d’Ormuz comme moyen de pression stratégique. Ce passage maritime est crucial pour le transport mondial de pétrole. 📈 Des craintes d’inflation renforcées La flambée des prix de l’énergie alimente les inquiétudes d’un nouveau choc inflationniste. La banque Goldman Sachs a ainsi repoussé à septembre sa prévision de prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale, contre juin auparavant. Selon Deutsche Bank, les marchés commencent à intégrer l’hypothèse d’un conflit prolongé susceptible de provoquer des dommages économiques importants. ✈️ Les valeurs liées aux voyages sous pression Les entreprises dépendantes du coût du carburant sont particulièrement touchées : American Airlines et Southwest reculent d’environ 3%

Les groupes de croisières Norwegian et Royal Caribbean chutent également La hausse du pétrole menace directement les marges du secteur du transport et du tourisme. 🏦 Morgan Stanley recule fortement Morgan Stanley perd près de 5% après avoir limité les rachats dans l’un de ses fonds de crédit privé, face à une forte augmentation des demandes de retrait de la part des investisseurs. Cette décision ravive les inquiétudes concernant la liquidité et les risques dans certains segments du marché du crédit. 📱 Bumble s’envole À l’inverse, l’action Bumble bondit de plus de 40% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. L’enthousiasme des investisseurs est également alimenté par la refonte de l’application de rencontre basée sur l’intelligence artificielle, qui pourrait relancer la croissance du groupe. ❓ FAQ Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle en forte baisse ?

La flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient ravive les craintes d’inflation et de ralentissement économique. Pourquoi le pétrole a-t-il bondi ?

Des attaques de pétroliers et les menaces sur le détroit d’Ormuz font craindre une forte perturbation de l’approvisionnement mondial. Quel impact sur la politique monétaire ?

La hausse de l’énergie pourrait retarder les baisses de taux de la Fed. Pourquoi les compagnies aériennes chutent-elles ?

Le carburant représente un coût majeur pour leur activité, et la hausse du pétrole pèse sur leurs marges. Pourquoi Bumble s’envole-t-elle ?

Ses résultats dépassent les attentes et l’intégration de l’IA dans l’application a rassuré les investisseurs.

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