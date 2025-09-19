Calendrier économique : appel téléphonique entre Trump et Xi, discours de Miran de la Fed et données sur les ventes au détail au Canada au centre de l'attention

Les données sur les ventes au détail canadiennes constituent un événement macroéconomique majeur

L'appel téléphonique entre Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping attire l'attention de Wall Street.

Les indices américains reculent légèrement lors de la dernière journée de négociation de la semaine ; le dollar se renforce.

L'appel téléphonique entre Avec un calendrier macroéconomique peu chargé aujourd'hui, l'attention des marchés devrait se concentrer sur certaines entreprises américaines (les actions FedEx ont progressé de plus de 5 % après la publication des résultats) ainsi que sur l'appel téléphonique prévu entre Donald Trump et Xi Jinping. Officiellement, la discussion devrait porter sur TikTok, mais officieusement, elle pourrait dépasser le « scénario standard », ce qui inciterait Wall Street à être à l'affût du moindre signe pouvant laisser entrevoir un dégel durable entre Washington et Pékin. Les marchés attendent également le discours de Miran, membre de la Réserve fédérale nommé par Trump, qui pourrait fournir plus de détails sur la future politique monétaire américaine (après celui de Jerome Powell). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier économique

13h30 – Ventes au détail canadiennes pour le mois d'août : prévision -0,8 % contre 1,5 % précédemment (-0,6 % en glissement mensuel contre 1,9 % précédemment)

– Ventes au détail canadiennes pour le mois d'août : prévision -0,8 % contre 1,5 % précédemment (-0,6 % en glissement mensuel contre 1,9 % précédemment) 14h00 – Entretien téléphonique entre Trump et Xi

16h00 – Discours de Miran, membre de la Fed

19h30 – Discours de Daly, membre de la Fed

21h00 – Règlement des contrats à terme et d'options américains

