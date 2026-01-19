Calendrier économique : Davos et résultats trimestriels à Wall Street 🔎

Cette semaine, le Forum économique mondial annuel s'ouvre à Davos, réunissant environ 3 000 participants, dont des milliardaires dont la fortune cumulée dépasse les 500 milliards de dollars, ainsi que des chefs d'entreprise, des banquiers et des politiciens. Plus tard dans la semaine, nous connaîtrons également la décision de la Banque du Japon concernant les taux d'intérêt. Calendrier détaillé pour cette semaine (UTC+1h) : Lundi 19 janvier Toute la journée - jour férié aux États-Unis

Toute la journée - début du Forum de Davos

03h00 - PIB, ventes au détail et production manufacturière en Chine

11h00 - Inflation IPCH dans la zone euro

14h30 - Inflation IPC au Canada Mardi 20 janvier 02h00 - Décision de la Chine sur les taux d'intérêt

08h00 - Inflation PPI en Allemagne

08h00 - Données sur le marché du travail au Royaume-Uni

08h30 - Inflation PPI en Suisse

après la séance - Résultats de Netflix Mercredi 21 décembre Toute la journée - Discours de Trump à Davos

08h00 - Inflation CPI et PPI au Royaume-Uni

08h30 - Discours de Lagarde de la BCE

17h45 - Discours de Lagarde de la BCE

22h40 - Données API sur les stocks de pétrole américains (hebdomadaires) Jeudi 22 janvier Toute la journée - jour férié en Chine

01h30 - Données sur le marché du travail australien

10h00 - Décision de la Norgesbank

10h00 - Données sur le marché du travail et l'industrie en Pologne

13h30 - Procès-verbal de la BCE

14h30 - Données sur le PIB américain/demandes d'allocations chômage

16h30 - Données de l'EIA sur les réserves de gaz aux États-Unis

18h00 - Données du DoE sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis

après la séance - Résultats d'Intel Vendredi 23 janvier 00h30 - Inflation IPC au Japon

02h00 - Décision de la BoJ

10h00 - Données PMI de la zone euro pour les services et l'industrie pour janvier

11h00 - Discours de Lagarde de la BCE

15h45 - Données PMI américaines pour les services et l'industrie pour janvier

16h00 - Données UoM pour janvier Cette semaine verra également la publication des résultats des entreprises dites de « l'ancienne économie », parallèlement aux rapports des entreprises technologiques. Les entreprises suivantes présenteront leurs résultats trimestriels :

