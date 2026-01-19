Calendrier économique : Davos et résultats trimestriels à Wall Street 🔎

Cette semaine, le Forum économique mondial annuel s'ouvre à Davos, réunissant environ 3 000 participants, dont des milliardaires dont la fortune cumulée dépasse les 500 milliards de dollars, ainsi que des chefs d'entreprise, des banquiers et des politiciens.
Plus tard dans la semaine, nous connaîtrons également la décision de la Banque du Japon concernant les taux d'intérêt.
Calendrier détaillé pour cette semaine (UTC+1h) :
Lundi 19 janvier
- Toute la journée - jour férié aux États-Unis
- Toute la journée - début du Forum de Davos
- 03h00 - PIB, ventes au détail et production manufacturière en Chine
- 11h00 - Inflation IPCH dans la zone euro
- 14h30 - Inflation IPC au Canada
Mardi 20 janvier
- 02h00 - Décision de la Chine sur les taux d'intérêt
- 08h00 - Inflation PPI en Allemagne
- 08h00 - Données sur le marché du travail au Royaume-Uni
- 08h30 - Inflation PPI en Suisse
- après la séance - Résultats de Netflix
Mercredi 21 décembre
- Toute la journée - Discours de Trump à Davos
- 08h00 - Inflation CPI et PPI au Royaume-Uni
- 08h30 - Discours de Lagarde de la BCE
- 17h45 - Discours de Lagarde de la BCE
- 22h40 - Données API sur les stocks de pétrole américains (hebdomadaires)
Jeudi 22 janvier
- Toute la journée - jour férié en Chine
- 01h30 - Données sur le marché du travail australien
- 10h00 - Décision de la Norgesbank
- 10h00 - Données sur le marché du travail et l'industrie en Pologne
- 13h30 - Procès-verbal de la BCE
- 14h30 - Données sur le PIB américain/demandes d'allocations chômage
- 16h30 - Données de l'EIA sur les réserves de gaz aux États-Unis
- 18h00 - Données du DoE sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis
- après la séance - Résultats d'Intel
Vendredi 23 janvier
- 00h30 - Inflation IPC au Japon
- 02h00 - Décision de la BoJ
- 10h00 - Données PMI de la zone euro pour les services et l'industrie pour janvier
- 11h00 - Discours de Lagarde de la BCE
- 15h45 - Données PMI américaines pour les services et l'industrie pour janvier
- 16h00 - Données UoM pour janvier
Cette semaine verra également la publication des résultats des entreprises dites de « l'ancienne économie », parallèlement aux rapports des entreprises technologiques. Les entreprises suivantes présenteront leurs résultats trimestriels :
