Calendrier économique : décision de la Banque d'Angleterre ; demandes d'allocations chômage aux États-Unis

Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse, portés par une vague d'optimisme après la baisse de 50 points de base des taux de la Fed.

Les investisseurs du marché des changes attendent les décisions de la Banque d'Angleterre et de la CBRT (Banque centrale de Turquie), toutes deux prévues à 13h00.

Données secondaires aux États-Unis : demandes d'allocations chômage, indice régional de la Fed de Philadelphie et indice des indicateurs avancés du Conference Board. La baisse de taux de la Fed annoncée hier a répondu aux attentes de Wall Street. Les indices boursiers sont en hausse après les ajustements d'hier. Jerome Powell a réaffirmé que la Fed est déterminée à maintenir un marché de l'emploi solide sans risquer un ralentissement économique avec des politiques trop agressives. Le scénario central de la Fed reste celui d'un atterrissage en douceur. Les estimations des taux pour 2025 ont été revues à 3,4 %, contre 4,1 % précédemment, ce qui indique des réductions de taux assez marquées vers des niveaux « neutres », avec une nouvelle réduction de 50 points de base attendue cette année. La baisse des rendements favorise les flux de capitaux vers les marchés actions. Aujourd'hui, les investisseurs anticipent que la Banque d'Angleterre maintiendra ses taux inchangés, ce qui pourrait renforcer la livre sterling et soutenir le GBPUSD. La Banque de Turquie devrait également maintenir ses taux stables. D'importantes données économiques de la Pologne seront publiées à 11h00. L'attention des marchés se concentrera également sur les données « dures » en provenance des États-Unis, où un ralentissement de l'économie ou du marché de l'emploi, malgré une réduction des taux plus importante, pourrait ne pas satisfaire les marchés. La volatilité pourrait être élevée, surtout avec l'arrivée de la journée des « Trois Sorcières » demain (jour de forte liquidation des options, le troisième vendredi de chaque mois marquant la fin du trimestre). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Données macroéconomiques 13h00 : Décision de la Banque d'Angleterre, taux attendu à 5 % (5 % précédemment) 13h00 : Décision de la Banque de Turquie, taux attendu à 50 % (50 % précédemment) 14h30 : États-Unis, demandes d'allocations chômage, 231k attendues (230k précédemment) 16h00 : États-Unis, indice du Conference Board, attendu à -0,3 % (-0,4 % précédemment) 16h00 : États-Unis, indice de la Fed de Philadelphie, attendu à -1 (-7 précédemment) 16h30 : États-Unis, stocks de gaz naturel de l'EIA : 53 milliards de pieds cubes (40 milliards précédemment) Discours des banquiers centraux 11h00 : Schnabel et Panetta (BCE)

13h30 : Bundesbank Joachim Nagel (BCE)

14h15 : Vincent (BoE)

