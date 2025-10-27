Calendrier économique : décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi 📄

Points clés Décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi

Nous aurons également les décisions de la BCE, de la BOJ et de la BOC.

Une nouvelle semaine intéressante s'annonce sur les marchés financiers. Bien que le calendrier d'aujourd'hui soit exceptionnellement vide, des événements économiques importants sont attendus plus tard dans la semaine. Le plus important, bien sûr, est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi. Après les données sur l'inflation publiées vendredi, le marché anticipe pleinement deux baisses lors des deux prochaines réunions. Mais ce qui sera encore plus important, ce sera la communication de la Fed et l'annonce éventuelle de la fin de la réduction du bilan (QT). Cette semaine, nous aurons également les décisions de la BCE, de la BOJ et de la BOC. Jeudi, Trump rencontrera le président chinois Xi. Le marché s'attend à un accord commercial entre les deux pays. Calendrier détaillé de la semaine Lundi 27 octobre Toute la journée – Trump rencontre la Première ministre japonaise Sanae Takaichi

09h15 – Australie : discours de Bullock (RBA)

10h00 – Allemagne : indice IFO d’octobre

15h30 – États-Unis : indice manufacturier de la Fed de Dallas (octobre) Mardi 28 octobre 15h00 – États-Unis : indice de confiance des consommateurs (Conference Board, octobre)

15h00 – États-Unis : indice manufacturier de la Fed de Richmond (octobre)

21h40 – États-Unis : données API sur les stocks de pétrole Mercredi 29 octobre 01h30 – Australie : indice des prix à la consommation (IPC, T3)

14h45 – Canada : décision de la Banque du Canada (BdC)

15h30 – Canada : conférence de presse suivant la décision de la BdC

16h30 – États-Unis : données EIA sur les stocks de pétrole

19h00 – États-Unis : décision de la Réserve fédérale (Fed)

19h30 – États-Unis : conférence de presse de Jerome Powell

Après la clôture de Wall Street – Résultats de Meta, Alphabet, Microsoft Jeudi 30 octobre Toute la journée – Rencontre entre Trump et le président Xi

00h00 – Japon : décision de la Banque du Japon (BoJ)

11h00 – Zone euro : rapport PIB du T3

14h00 – Allemagne : rapport sur l’IPC d’octobre

14h15 – Zone euro : décision de la Banque centrale européenne (BCE)

15h30 – États-Unis : données EIA sur les stocks de gaz

Après la clôture de Wall Street – Résultats de Apple, Amazon Vendredi 31 octobre 00h30 – Japon : inflation de la région de Tokyo

00h50 – Japon : ventes au détail de septembre

02h30 – Chine : indice PMI d’octobre

08h00 – Allemagne : ventes au détail de septembre

10h00 – Pologne : indice des prix à la consommation (IPC, octobre)

11h00 – Zone euro : inflation d’octobre

