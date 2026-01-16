Calendrier économique : l’inflation en Europe et l’industrie américaine au centre de l’attention 📌

Les données d’ inflation en Europe seront scrutées pour évaluer la trajectoire de la BCE

Points clés Les données d’ inflation en Europe seront scrutées pour évaluer la trajectoire de la BCE

Les indicateurs de l’activité manufacturière américaine orienteront les anticipations de la Fed

Les marchés cherchent des signaux sur le calendrier des futures baisses de taux

Les devises et les marchés actions pourraient réagir vivement aux publications

Le contexte géopolitique et commercial reste un facteur de volatilité

Aujourd'hui, le marché se concentre principalement sur les données relatives à l'inflation et à la production industrielle des principales économies mondiales. En Allemagne et en Italie, les chiffres définitifs de l'inflation à la consommation sont publiés, ce qui pourrait donner des indications sur la politique monétaire dans la zone euro et influencer les attentes des investisseurs concernant la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, l'attention se porte sur les publications relatives à la production industrielle et au marché immobilier, qui donnent un aperçu de la vigueur de l'économie et des pressions inflationnistes potentielles. En outre, le marché surveille l'activité dans le secteur pétrolier, qui influe à la fois sur les prix des matières premières et sur le sentiment dans l'ensemble du secteur de l'énergie. Les résultats de ces publications pourraient avoir un impact significatif sur le sentiment actuel du marché et les attentes concernant les mesures prises par les principales banques centrales à l'échelle mondiale. Calendrier en heure d'Europe centrale 08h00 Allemagne – Inflation finale des prix à la consommation (décembre) IPC (m/m) : réel 0,0 % (prévision 0,0 %, précédent -0,2 %)

IPCH (m/m) : réel 0,2 % (prévision 0,2 %, précédent -0,5 %)

IPC (a/a) : réel 1,8 % (prévision 1,8 %, précédent 2,3 %)

IPCH (a/a) : réel 2,0 % (prévision 2,0 %, précédent 2,6 %) 10h00 Italie – Inflation finale des prix à la consommation (décembre) IPC (m/m) : prévision 0,2 % (précédent -0,2 %)

IPC (a/a) : prévision 1,2 % (précédent 1,1 %) 11h00 Royaume-Uni – Discours public du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey 14h15 Canada – Mises en chantier (décembre) Prévisions 255 000 (précédent 254 100) 15h15 États-Unis – Production industrielle (décembre) Production industrielle (m/m) : prévisions 0,1 % (précédent 0,2 %)

Utilisation des capacités : prévision 76 % (précédent 76 %)

Production industrielle (en glissement annuel) : précédent 2,5 % 16h00 États-Unis – Indice NAHB du marché immobilier (janvier) Prévision 40 (précédent 39) 16h30 Australie – Indice économique avancé du Conference Board (novembre) Précédent 0,3 % 17h00 États-Unis – Discours public de Michelle Bowman, membre du conseil d'administration de la Fed 19h00 États-Unis – Nombre d'appareils de forage pétrolier (hebdomadaire) Prévisions 407 (précédent 409) 21h30 États-Unis – Discours public de Philip Jefferson, membre du conseil d'administration de la Fed Résultats des entreprises – Avant l'ouverture du marché PNC Financial Services Group

M&T Bank Corporation

State Street Corporation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."