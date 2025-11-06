Calendrier économique : la décision de la BoE sur les taux d'intérêt occupe une place prépondérante dans le calendrier économique

Points clés Décision importante de la Banque d'Angleterre à 12h00 – les taux devraient être maintenus à 4,0 %.

Les données allemandes modérées (production industrielle) contrastent avec la surprise à la hausse de l'inflation suédoise.

L'attention se porte sur les discours des responsables des banques centrales (Schnabel, Williams, Bar) et les résultats d'AstraZeneca et d'Airbnb.

Le calendrier macroéconomique est très chargé aujourd'hui, la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les taux d'intérêt étant au centre de l'attention des marchés. Les données publiées plus tôt dans la journée concernaient la croissance des salaires au Japon, la balance trade de l'Australie, l'inflation en Suède et la production industrielle en Allemagne. Outre les publications prévues, les investisseurs pourront écouter plusieurs banquiers centraux qui participeront à la conférence organisée par la BCE. Les données allemandes se sont révélées très faibles, ne montrant qu'un léger rebond de la production industrielle en septembre, tandis que l'inflation suédoise a surpris à la hausse, réduisant la probabilité de nouvelles baisses de taux dans ce pays. Calendrier macroéconomique clé (heure britannique) : 09h00 Espagne : production industrielle pour septembre (précédent : 3,4 % en glissement annuel)

production industrielle pour septembre (précédent : 3,4 % en glissement annuel) 09h00 Zone euro : Discours de Schnabel, membre de la BCE

09h30 Allemagne et France : Indices PMI dans le secteur de la construction

20h00 Norvège : Décision de la Norges Bank sur les taux d'intérêt (prévision : 4,0 % ; précédent : 4,0 %)

11h00 Zone euro : Ventes au détail (prévision : 0,2 % en variation mensuelle ; précédent : 0,1 % en variation mensuelle)

13h00 Royaume-Uni : décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt (prévision : 4,0 % ; précédent : 4,0 %, avec un vote de 6 contre 3 en faveur du maintien, contre 7 contre 2 précédemment)

13h30 États-Unis : rapport Challenger sur les suppressions d'emplois (précédent : 54 000 licenciements prévus)

16h00 Canada : Indice PMI Ivey (Prévisions : 55,2 ; Précédent : 59,8)

17h00 États-Unis : Discours de Williams et Bar, membres de la Fed

18h00 États-Unis : Publication des prévisions GDPNow de la Fed d'Atlanta

20h00 Mexique : Décision sur les taux d'intérêt (Prévisions : 7,25 % ; Précédent : 7,5 %)

20h00 États-Unis : Total du bilan de la Fed (précédent : 6 587 milliards de dollars) Les données sur la balance commerciale canadienne ne devraient pas être publiées en raison de la suspension actuelle des activités du gouvernement américain et des limitations connexes en matière de données. Surveillance des résultats des entreprises Les principaux rapports d'entreprises attendus aujourd'hui concernent AstraZeneca, ConocoPhillips, Airbnb et le géant allemand de la défense Rheinmetall.

