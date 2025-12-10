La séance de trading d’aujourd’hui sera largement dominée par la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt, qui constitue sans aucun doute l’événement le plus important de la journée. En Europe, les investisseurs surveilleront de près les données d’inflation de la Norvège et de la République tchèque, ainsi que les chiffres de la production industrielle de la Suède, de la Slovaquie et de l’Italie, qui peuvent fournir des indications sur l’état de l’économie en cette fin d’année. Dans l’après-midi, l’attention se portera sur les discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, dont les commentaires pourraient éclairer la direction de la politique monétaire en 2026. Le point culminant de la journée reste la réunion du FOMC sur les taux d’intérêt et la publication des projections macroéconomiques. Bien que le marché s’attende à ce que les taux restent dans la fourchette de 3,50 à 3,75 %, les investisseurs se concentreront sur le ton du communiqué et sur toute indication donnée par Jerome Powell lors de la conférence de presse du soir. Par ailleurs, la décision de la Banque du Canada en matière de taux d’intérêt constituera un autre point d’attention lors de la séance nord-américaine, ce qui pourrait accroître la volatilité des marchés financiers. Chine 02:30 – IPC (g.a.) – Novembre : 0,7 % (prévisions 0,7 %, précédent 0,2 %)

02:30 – IPP (g.a.) – Novembre : -2,2 % (prévisions -2,2 %, précédent -2,1 %) Norvège 08:00 – IPC (g.a.) – Novembre : 3 % (prévisions 3 %, précédent 3,1 %)

08:00 – IPC core (g.a.) – Novembre : 3 % (prévisions 3 %, précédent 3,4 %) Suède 08:00 – Production industrielle c.v. (g.a.) – Octobre : 5,9 % (précédent 14,6 %) Turquie 08:00 – Production industrielle (g.a.) – Octobre : 2,2 % (précédent 2,9 %) Roumanie 08:00 – Balance commerciale (EUR) – Octobre : -3 Mds (précédent -2,48 Mds) République tchèque 09:00 – IPC financier (m.m.) – Novembre : précédent 0,5 %, prévisions -0,3 %

09:00 – IPC financier (g.a.) – Novembre : précédent 2,5 %, prévisions 2,1 % Slovaquie 09:00 – Production industrielle (g.a.) – Octobre : précédent 0,7 %, prévisions -2 % Italie 10:00 – Production industrielle (m.m.) – Octobre : précédent 2,8 %, prévisions -0,4 % Royaume-Uni 11:45 – Discours public du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey Zone euro 11:55 – Discours public de la présidente de la BCE, Christine Lagarde États-Unis 13:00 – Demandes de prêts hypothécaires – semaine : précédent -1,4 %

14:30 – Indice du coût de l’emploi (t/t) – T3 : prévisions 0,9 %, précédent 0,9 % Canada 15:45 – Décision sur les taux d’intérêt de la BdC – Décembre : prévisions 2,25 %, précédent 2,25 %

16:30 – Conférence de presse de la Banque du Canada – Décembre États-Unis 16:30 – Stocks pétroliers hebdomadaires :

• Variation des stocks de brut : prévisions -1,7 M bbl, précédent 0,57 M bbl

• Variation des stocks d’essence : prévisions 2,3 M bbl, précédent 4,52 M bbl

• Variation des distillats : prévisions 1,5 M bbl, précédent 2,06 M bbl 20:00 – Décision sur les taux du FOMC – Décembre : prévisions 3,50–3,75 %, précédent 3,75–4,00 %

20:00 – Projections macroéconomiques du FOMC

20:30 – Conférence de presse du FOMC FAQ: A quelle l'heure la Fed prend t-elle sa décision concernant l'évolution des taux directeurs ? à 20h le 10 décembre 2025.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."