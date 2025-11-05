Calendrier économique : les données macroéconomiques clés d'Europe et des États-Unis au centre de l'attention des marchés (05.11.2025)

La séance d'aujourd'hui se concentre sur les données macroéconomiques importantes provenant d'Europe et des États-Unis, qui pourraient donner le ton aux marchés avant de nouvelles décisions d'investissement. En Europe, les marchés se concentrent principalement sur les indices PMI du secteur des services en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Suède et dans toute la zone euro. Ces données permettront d'évaluer la situation économique actuelle de la région, la dynamique du secteur des services et les risques potentiels pour la croissance économique. Les marchés observeront l'indice PMI dans le contexte des tendances mondiales, en particulier dans le secteur des services, qui est sensible aux variations de la demande et au sentiment des consommateurs. Aux États-Unis, l'attention des marchés se porte sur le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé et l'indice ISM des services. Ces publications fourniront des informations sur le marché du travail et l'activité économique, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel de fermeture du gouvernement américain, qui ajoute de l'incertitude et accroît la volatilité des marchés financiers. La saison des résultats des entreprises américaines se poursuit également, influençant davantage les fluctuations des secteurs technologique et financier. Les marchés analyseront attentivement ces publications afin d'évaluer à la fois les conditions économiques actuelles et les implications potentielles pour la politique monétaire dans les mois à venir. Des indicateurs plus solides que prévu pourraient stimuler l'appétit pour le risque et soutenir les actifs cycliques, tandis que des chiffres plus faibles pourraient accroître l'aversion au risque et stimuler la demande d'actifs refuges tels que les obligations d'État ou le franc suisse. Calendrier du jour (CET) 09h00 Allemagne – Commandes industrielles pour septembre s.a. (m/m) : réel 1,1 % (prévision 1 % ; précédent -0,4 %)

n.s.a. (a/a) : 1,5 %

w.d.a. (a/a) : réel -4,3 % (précédent 2,1 %) 09h45 France – Production industrielle m/m pour septembre : 0,1 % (précédent -0,7 %) 10h00 République tchèque – IPC préliminaire (octobre) m/m : 0,3 % (précédent -0,6 %)

a/a : 2,3 % 10h15 Espagne – PMI des services (octobre) : 54,6 (précédent 54,3) 10h30 Suède – Décision sur les taux d'intérêt (novembre) : 1,75 % (inchangé) 10h45 Italie – PMI des services (octobre) : 53 (précédent 52,5) 10h50 France – PMI des services financiers (octobre) : 47,1 (précédent 48,5) 10h55 Allemagne – PMI des services financiers (octobre) : 54,5 (précédent 51,5) 11h00 Zone euro – PMI des services financiers (octobre) : 52,6 (précédent 51,3) 11h00 Italie – Ventes au détail s.a. m/m (septembre) : 0,2 % (précédent -0,1 %) 11h30 Royaume-Uni – PMI des services financiers (octobre) : 51,1 (précédent 50,8) 12h00 Zone euro – Indice des prix à la production (PPI) (septembre) m/m : -0,1 % (précédent : -0,3 %)

y/y : -0,2 % (précédent : -0,6 %) 12h00 Allemagne – Discours public du président de la Bundesbank, Joachim Nagel 14h00 États-Unis – Demandes de prêts hypothécaires (hebdomadaires) : 7,1 % 15h00 Hongrie – Procès-verbal de la réunion de la NBH (octobre) 15h15 États-Unis – Rapport sur l'emploi ADP (octobre) : 28 000 (précédent : -32 000) 16h45 États-Unis – PMI des services financiers (octobre) : 55,2 (précédent : 54,2) 17h00 États-Unis – Rapport ISM sur les services (octobre) Indice ISM des services : 50,7 (précédent : 50)

Indice d'activité des entreprises : 49,9

Indice de l'emploi (services ISM) : 47,2

Indice des prix payés : 69,4 17h00 Pologne – Déclaration du MPC (novembre) 17h30 États-Unis – Variation hebdomadaire des stocks de pétrole (hebdomadaire) Variation des stocks de pétrole brut : +1 million de barils (précédent : -6,86 millions de barils)

Variation des stocks d'essence : -1,1 million de barils (contre -5,94 millions de barils précédemment)

Variation des stocks de distillats : -2 millions de barils (contre -3,36 millions de barils précédemment) Calendrier des résultats (avant l'ouverture de Wall Street) Novo Nordisk

McDonald's Corporation Après la clôture de Wall Street Qualcomm Incorporated

Arm Holdings

Applovin Corporation

