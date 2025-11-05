Le sentiment d’Extreme Fear est paradoxalement contrebalancé par une saisonnalité historiquement favorable en novembre et décembre.​

Une attention particulière est portée sur Bitcoin (soutien à 100 000 $/94 000 $) et sur les zones techniques décisives du S&P 500.​

Les marchés ne sont pas en situation de bulle mais pourraient connaître une correction d'ampleur : la structure technique reste saine malgré la nervosité actuelle.​

Good Morning Market 5 novembre 2025 : Bulle de l'IA : crash en vue ? Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Introduction : Les marchés sous pression Dans cette édition du Good Morning Market du 5 novembre 2025, Antoine Andreani d’XTB France propose une analyse détaillée de la question brûlante de la semaine : sommes-nous face à une bulle sur l’intelligence artificielle qui menace d’éclater, ou bien simplement à une correction saine des marchés ? Au fil de la vidéo, Antoine dissèque la situation technique des indices majeurs et du Bitcoin. Il revient aussi sur l’importance de la psychologie de marché et la saisonnalité en période de turbulence financière.​ Marchés boursiers : correction, pas d’éclatement de bulle Diagnostic sur les indices américains Selon Antoine, l’environnement technique des indices comme le S&P 500 ou le NASDAQ reste sain et ne présente pas à ce jour les caractéristiques mathématiques ou chartistes d’une bulle prête à éclater. Il insiste : bien qu’une correction importante soit possible dans les prochaines semaines, on n’observe pas la configuration d’un krach imminent dû à une bulle spéculative.​

L’avis de Donald Trump est brièvement évoqué : l’ancien président américain s’est récemment dit inquiet d’une possible bulle dans l’IA, mais reste, lui aussi, structurellement optimiste sur le long terme.​

Microsoft et Apple continuent de résister tandis que Nvidia et Tesla montrent des faiblesses capables de créer un effet "double top", signal potentiel de retournement à surveiller.​ Le rôle du sentiment et de la saisonnalité Le Fear & Greed Index a plongé en zone de "peur extrême". Cela traduit un climat de nervosité marqué, mais ce genre d’ambiance précède parfois des points bas de marché et des rebonds techniques significatifs.​

La saisonnalité est aussi rappelée : novembre et décembre sont historiquement associés à des hausses en bourse, soutenues par le phénomène du "Santa Rally". Ce contexte reste favorable malgré l’angoisse ambiante, et pourrait permettre une reprise prochainement.​ Bitcoin et décorrélation avec le Nasdaq Bitcoin : signaux techniques clés L’analyse du Bitcoin montre une accentuation de la volatilité. Le cours évolue actuellement autour d’une zone cruciale dite “boîte verte” à 100 000 $ : si ce support venait à céder, le prochain seuil à surveiller serait la région des 94 000 $.​

Ce mouvement illustre une décorrélation temporaire entre Bitcoin et Nasdaq : historiquement, Bitcoin anticipe souvent les grands mouvements du marché actions. Lorsque Bitcoin baisse fortement, il arrive que les marchés actions internationaux suivent peu après ce mouvement baissier.​ Les stratégies institutionnelles et l’utilisation de Fibonacci Les institutionnels et algorithmes privilégient l’achat sur les retracements des 50 % et 61,8 % de Fibonacci, ce qui fait de ces niveaux des zones d’intervention majeures pour repérer des opportunités ou anticiper des corrections plus violentes.​

Les "mouvements mesurés" ainsi que les cibles intermédiaires ou finales sur le S&P 500 et sur d’autres actifs sont donc tracés en utilisant cette méthodologie. Des boîtes vertes sur les graphiques signalent ces points critiques où la probabilité d’un retournement ou d’un rebond technique sont maximisées.​ Focus sur le S&P 500 et les niveaux critiques Perspectives d’évolution à moyen terme En weekly et daily, deux scénarios sont identifiés pour le S&P 500. Possible correction totale de la structure post-"Liberation Day" jusqu’à 5900-5645 points. Une respiration plus modérée vers 6640-6470 points, voire une simple consolidation.​

En H4 (4 heures), la précédente opportunité (buy the dip sur retracement de 50 %) a permis d’atteindre la cible Fibonacci à la hausse. Cependant, si la “Golden Zone” définie autour de 6717 venait à être cassée, cela ouvrirait la voie à des replis intermédiaires puis à une correction plus profonde, suivant la structure de marché évoquée ci-dessus.​ Conclusions techniques Globalement, Antoine Andreani insiste sur la nécessité de surveiller attentivement les points charnière sur les actifs majeurs. L’éclatement d’une bulle n’est pas d’actualité selon son analyse, mais une correction naturelle liée à la prise de bénéfices et à la rotation sectorielle reste le scénario de base.​ Agenda économique La journée est marquée par la publication des PMI en Europe et aux États-Unis ainsi que par les chiffres du stock de pétrole brut à 16h30. Tous ces événements viendront rythmer les marchés et pourraient jouer un rôle dans l’orientation des indices, notamment en fonction des surprises positives ou négatives dans les chiffres publiés.​

L’intervenant recommande la réactivité dans ce contexte, en restant attentif aux supports techniques, à la saisonnalité et à la psychologie de marché pour adapter ses prises de position jusqu’à la fin d’année.​ Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

