Calendrier économique : les données PMI constituent les rapports clés de la journée.

Le calendrier macroéconomique est relativement peu chargé aujourd'hui. Les principales publications concerneront les rapports PMI des pays européens, suivis plus tard par les données PMI des États-Unis. Malgré le jour férié de l'Épiphanie observé dans certains pays, les bourses restent généralement ouvertes. Les horaires de négociation varient : plusieurs bourses d'Europe centrale et orientale, où c'est un jour férié, sont fermées, tandis que les principaux marchés d'Europe occidentale, tels que Euronext et la Bourse de Londres, ainsi que les bourses américaines (NYSE et Nasdaq), fonctionnent normalement. Les marchés asiatiques ont également fonctionné pour la plupart sans changement. Calendrier détaillé de la journée : 08h45, France - Données sur l'inflation pour décembre : IPC français : réel 0,1 % en glissement mensuel ; prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent -0,2 % en glissement mensuel ;

IPC français : réel 0,8 % en glissement annuel ; prévision 0,9 % en glissement annuel ; précédent 0,9 % en glissement annuel ;

IPCH français : réel 0,1 % en glissement mensuel ; prévisionnel 0,2 % en glissement mensuel ; précédent -0,2 % en glissement mensuel ;

IPCH français : réel 0,7 % en glissement annuel ; prévisionnel 0,8 % en glissement annuel ; précédent 0,8 % en glissement annuel ; 09h15, Espagne - Données PMI pour décembre : PMI des services HCOB Espagne : réel 57,1 ; prévisionnel 54,8 ; précédent 55,6 ; 09h45, Italie - Données PMI pour décembre : PMI des services HCOB Italie : prévisionnel 54,2 ; précédent 55,0 ;

PMI composite HCOB Italie : précédent 53,8 ; 09h50, France - Données PMI pour décembre : PMI des services HCOB France : prévision 50,2 ; précédent 51,4 ;

PMI composite HCOB France : prévision 50,1 ; précédent 50,4 ; 09h55, Allemagne - Données PMI pour décembre : PMI des services HCOB Allemagne : prévision 52,6 ; précédent 53,1 ;

PMI composite HCOB Allemagne : prévision 51,5 ; précédent 52,4 ; 10h00, zone euro - Données PMI pour décembre : PMI des services HCOB zone euro : prévision 52,6 ; précédent 53,6 ;

PMI composite HCOB pour la zone euro : prévision 51,9 ; précédent 52,8 ; 10h30, Royaume-Uni - Données PMI pour décembre : PMI S&P Global Services : prévision 52,1 ; précédent 51,3 ;

PMI composite S&P Global : prévision 52,1 ; précédent 51,2 ; 14h00, Allemagne - Données sur l'inflation pour décembre : IPCH allemand : prévision 0,4 % en glissement mensuel ; précédent -0,5 % en glissement mensuel ;

IPCH allemand : prévision 2,2 % en glissement annuel ; précédent 2,6 % en glissement annuel ;

IPC allemand : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent -0,2 % en glissement mensuel ;

IPC allemand : prévision 2,0 % en glissement annuel ; précédent 2,3 % en glissement annuel ; 15h45, États-Unis - Données PMI pour décembre : PMI des services S&P Global : prévision 52,9 ; précédent 54,1 ;

PMI composite S&P Global : prévision 53,0 ; précédent 54,2 ;

