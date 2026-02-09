Calendrier économique : les données retardées sur le marché du travail constituent le rapport clé de la semaine 🔎

La plupart des grandes entreprises ont déjà publié leurs résultats, et l'attention des investisseurs se tourne désormais vers l'« économie réelle ». Nous attendons désormais la publication des données macroéconomiques américaines en retard, notamment le rapport sur le marché du travail (NFP) et les chiffres de l'inflation. Calendrier hebdomadaire détaillé : Lundi 9 février Toute la journée – résultats des élections au Japon, en Thaïlande et au Portugal

Toute la journée – nombreux discours des banquiers de la BCE et de la FED Mardi 10 février 14h30 - Ventes au détail aux États-Unis pour le mois de décembre

22h40 - Données de l'API sur les stocks de pétrole américains (hebdomadaires) Mercredi 11 février Toute la journée - Rapport mensuel de l'OPEP

02h30 - Inflation IPC et IPP en Chine pour janvier

14h30 - Données NFP en attente aux États-Unis pour janvier

18h00 - Données du DoE sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis Jeudi 12 février 08h00 - Données sur le PIB britannique

10h00 - Données sur le PIB de la Pologne

14h30 - IPP danois des États-Unis/demandes d'allocations chômage

16h30 - Données de l'EIA sur les réserves de gaz aux États-Unis Vendredi 13 février 08h30 - Inflation IPC en Suisse

10h00 - Inflation IPC en Pologne

14h30 - Inflation IPC aux États-Unis (en attente pour janvier)

