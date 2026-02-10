Calendrier économique : les indices et l'EURUSD attendent le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis

Le calendrier économique d'aujourd'hui est assez chargé et fortement axé sur les États-Unis, les ventes au détail de janvier occupant le devant de la scène. Le calendrier des résultats est relativement léger. Parmi les grands noms, Coca-Cola publie ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture, tandis que Ford publie les siens après la clôture.
Calendrier macroéconomique
7 h - Norvège : inflation IPC : 3,4 % contre 3,0 % prévu et 3,2 % précédemment
11 h - États-Unis : indice NFIB de confiance des petites entreprises : 99,8 prévu contre 99,5 précédemment
13 h 15 - États-Unis : rapport ADP sur l'emploi : 7 750 précédemment
13 h 30 États-Unis : ventes au détail en janvier : 0,4 % prévu contre 0,6 % précédemment
- Ventes au détail de base : 0,4 % prévu contre 0,5 % précédemment
13 h 30 - États-Unis : données sur les prix liés au commerce
- Prix à l'importation : 0,1 % prévu contre 0,4 % précédemment
- Prix à l'exportation : 0,8 % prévu contre 0,8 % précédemment
- Indice des prix à l'exportation : 0,1 % contre 0,5 % précédemment
13h55 - États-Unis : Redbook (indice des ventes des grandes chaînes de magasins) 6,7 % en glissement annuel précédemment
15h00 - États-Unis : Stocks des entreprises : prévision de 0,2 % contre 0,3 % précédemment
16h00 - États-Unis : USDA WASDE (estimations de l'offre et de la demande)
21h30 - États-Unis : stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : Prévisions : pétrole brut -11,1 millions de barils, essence -415 000 barils
Intervenants de la Fed
19h00 - Fed : Hammack
20h00 - Fed : Logan
Résultats
Coca-Cola (avant l'ouverture), Ford (après la clôture)
EURUSD (période H1)
L'EURUSD s'échange au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 %, tandis que les indicateurs de momentum se sont refroidis après la récente consolidation.
Source: xStation5
📊 Inflation américaine : la Fed prête à pivoter ?
BREAKING : L'IPC américain est inférieur aux prévisions.
Calendrier économique : l'IPC américain sous les feux de la rampe (13.02.2026)
Résumé quotidien : L'argent chute de 9 % 🚨Les indices, les cryptomonnaies et les métaux précieux sont sous pression
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."