Calendrier économique : les indices et l'EURUSD attendent le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis

Le calendrier économique d'aujourd'hui est assez chargé et fortement axé sur les États-Unis, les ventes au détail de janvier occupant le devant de la scène. Le calendrier des résultats est relativement léger. Parmi les grands noms, Coca-Cola publie ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture, tandis que Ford publie les siens après la clôture.

Calendrier macroéconomique

7 h - Norvège : inflation IPC : 3,4 % contre 3,0 % prévu et 3,2 % précédemment

11 h - États-Unis : indice NFIB de confiance des petites entreprises : 99,8 prévu contre 99,5 précédemment

13 h 15 - États-Unis : rapport ADP sur l'emploi : 7 750 précédemment

13 h 30 États-Unis : ventes au détail en janvier : 0,4 % prévu contre 0,6 % précédemment

Ventes au détail de base : 0,4 % prévu contre 0,5 % précédemment

13 h 30 - États-Unis : données sur les prix liés au commerce

Prix à l'importation : 0,1 % prévu contre 0,4 % précédemment

0,1 % prévu contre 0,4 % précédemment Prix à l'exportation : 0,8 % prévu contre 0,8 % précédemment

0,8 % prévu contre 0,8 % précédemment Indice des prix à l'exportation : 0,1 % contre 0,5 % précédemment

13h55 - États-Unis : Redbook (indice des ventes des grandes chaînes de magasins) 6,7 % en glissement annuel précédemment

15h00 - États-Unis : Stocks des entreprises : prévision de 0,2 % contre 0,3 % précédemment

16h00 - États-Unis : USDA WASDE (estimations de l'offre et de la demande)

21h30 - États-Unis : stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : Prévisions : pétrole brut -11,1 millions de barils, essence -415 000 barils

Intervenants de la Fed

19h00 - Fed : Hammack

20h00 - Fed : Logan

Résultats

Coca-Cola (avant l'ouverture), Ford (après la clôture)

EURUSD (période H1)

L'EURUSD s'échange au-dessus du retracement de Fibonacci de 38,2 %, tandis que les indicateurs de momentum se sont refroidis après la récente consolidation.

Source: xStation5