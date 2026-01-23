Calendrier économique : les PMI européens et américains sous les projecteurs (23.01.2026)

Aujourd'hui dans le calendrier macroéconomique : Aujourd'hui, l'attention se portera sur la publication des indices PMI des principales économies européennes, notamment l'Allemagne et la France, ainsi que de l'ensemble de la zone euro. Parallèlement, les investisseurs suivront le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Plus tard dans la journée, les données préliminaires de l'indice PMI américain seront publiées. Il convient également de noter que le Forum économique mondial de Davos se poursuit, ce qui constitue un contexte important pour le sentiment des marchés mondiaux. Programme du jour : 08h45 France – Indice de confiance des entreprises (janvier) Prévisions : 101 ; précédent : 102 09h00 Pologne – Indicateur de bien-être BIEC (janvier) Précédent : 94,8 09h15 France – PMI manufacturier préliminaire (janvier) Prévisions : 50,5 ; précédent : 50,7 09h15 France – Indice PMI services préliminaire (janvier) Prévision : 50,5 ; précédent : 50,1 09h30 Allemagne – Indice PMI manufacturier préliminaire (janvier) Prévision : 47,8 ; précédent : 47 09h30 Allemagne – Indice PMI services préliminaire (janvier) Prévisions : 52,5 ; précédent : 52,7 10h00 Zone euro – PMI manufacturier préliminaire (janvier) Prévisions : 49,1 ; précédent : 48,8 10h00 Zone euro – PMI services préliminaire (janvier) Prévisions : 52,6 ; précédent : 52,4 10h30 Royaume-Uni – PMI manufacturier préliminaire (janvier) Prévisions : 50,6 ; précédent : 50,6 10h30 Royaume-Uni – PMI services préliminaire (janvier) Prévisions : 51,7 ; précédent : 51,4 11h00 Zone euro – Discours public de la présidente de la BCE, Christine Lagarde 14h30 Canada – Ventes au détail (novembre) Ventes au détail (m/m) : prévision 1,2 % ; précédent : -0,2 %

Ventes au détail hors automobiles (m/m) : prévision 1,3 % ; précédent : -0,6 % 15h45 États-Unis – Indice PMI manufacturier préliminaire (janvier) Prévisions : 52 ; précédent : 51,8 15h45 États-Unis – Indice PMI services préliminaire (janvier) Prévisions : 52,8 ; précédent : 52,5 16h00 États-Unis – Rapport de l'université du Michigan (janvier) Indice financier de l'université du Michigan : prévision 54 ; précédent 52,9

Prévisions d'inflation à court terme : prévision 4,2 ; précédent 4,2

Prévisions d'inflation à long terme : prévision 3,4 ; précédent 3,2 19h00 États-Unis – Nombre d'appareils de forage pétrolier (hebdomadaire) Prévision : 411 ; précédent : 410

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."