Calendrier économique : L'indice des prix à la consommation (IPC) américain en août sous les feux de la rampe à Wall Street

Sentiment plus faible à l'ouverture des marchés boursiers européens, après une séance mitigée à Wall Street et des baisses sur les actions asiatiques.

Le yen japonais se renforce suite aux commentaires de Nakagawa de la BoJ et au changement de dynamique attendu dans la politique de la Fed.

Les investisseurs attendent les données de l'IPC des États-Unis pour le mois d'août (14h30) - la principale donnée macroéconomique de la journée.

Les investisseurs mondiaux attendent la publication du rapport sur l'inflation IPC aux États-Unis aujourd'hui, bien que sa publication puisse apporter de l'incertitude au marché - en particulier compte tenu de l'humeur dominante et du fait que, quelque peu effrayés par l'affaiblissement du marché du travail, les investisseurs aimeraient voir la Réserve fédérale réduire ses taux dès que possible. La réaction pourrait être d'autant plus forte que la lecture s'écarte du consensus. Dans ce cas, une hausse de l'inflation pourrait effrayer les investisseurs et entraîner une baisse de l'ampleur attendue de l'assouplissement monétaire de la Fed (ainsi qu'un renforcement du dollar et une hausse probable de l'USDJPY).

D'un autre côté, une très forte baisse des prix du pétrole (et des carburants) pourrait atténuer toute « déception » liée à la hausse de l'IPC et inciter le marché à considérer les données plus élevées plutôt comme une preuve que l'économie ne s'affaiblit pas beaucoup. À l'inverse, un IPC beaucoup plus faible que prévu pourrait susciter des inquiétudes accrues quant à la santé réelle des consommateurs. Ce scénario pour les indices ne semble pas non plus positif, bien qu'il puisse inciter la Fed à effectuer un mouvement de 50 points de base lors de la réunion de septembre.

Les investisseurs examineront probablement rapidement le rapport et surveilleront de près les segments inflationnistes qui ont contribué à la baisse ou à la hausse des prix. Si des prix de l'essence beaucoup plus bas soutiennent des données de l'IPC plus faibles, sans « préoccupations concernant la demande économique », cela devrait être le « meilleur scénario » pour Wall Street. Pour l'instant, la réaction au rapport reste incertaine, et il est probable que l'incertitude sur les indices boursiers persiste jusqu'à 14h30. Après la chute de près de 5 % du pétrole hier, les investisseurs examineront de près la variation des stocks selon l'EIA, où les investisseurs s'attendent à une stagnation des stocks d'essence et à une augmentation des stocks de pétrole brut de plus d'un million de barils, après une chute de près de 7 millions précédemment.

Calendrier macroéconomique

14h30, USA - Inflation CPI pour le mois d'août. Attendu : 2,5% a/a Précédemment : 2,9% (prévision : 0,2% m/m contre 0,2% précédemment).