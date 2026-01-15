Aux États-Unis, statistiques commerciales, chômage et discours de la Fed , ainsi que les résultats de grandes banques, rythment la séance.

Le zloty polonais (PLN) pourrait connaître une forte volatilité avec la publication de l’inflation et la conférence de la banque centrale.

En Europe, l’attention se concentre sur les données d’inflation et sur l’ estimation du PIB allemand pour 2025 , proche de la stagnation.

Le PIB du Royaume-Uni dépasse les attentes, mais cette amélioration repose en grande partie sur un facteur ponctuel lié à l’automobile.

Les tensions géopolitiques et la saison des résultats monopolisent l’attention des investisseurs, sans pour autant éclipser les statistiques macroéconomiques.

🌍 Un contexte de marché dominé par l’incertitude

Tensions géopolitiques et prudence des investisseurs

Les marchés financiers évoluent dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une forte incertitude macroéconomique. Ces éléments incitent les investisseurs à adopter une posture prudente, privilégiant les actifs jugés plus défensifs ou attendant des signaux plus clairs avant de renforcer leurs positions.

Dans ce contexte, la saison des résultats d’entreprises joue un rôle central. Les publications des grandes institutions financières sont particulièrement scrutées, car elles offrent une lecture indirecte de la santé de l’économie réelle, du crédit et de l’appétit pour le risque.

Une séance chargée en indicateurs économiques

Malgré cette focalisation sur les résultats, la séance de jeudi reste dense sur le plan macroéconomique. De nombreuses statistiques européennes et américaines sont attendues et pourraient influencer les marchés des changes, des taux et des actions, même si les réactions pourraient rester mesurées.

[Graphique à insérer ici : panorama des principaux indicateurs macroéconomiques du jour]

Source : xStation5

🇬🇧 Royaume-Uni : un PIB meilleur que prévu mais fragile

Une croissance portée par l’automobile

Le PIB britannique a surpris positivement en ressortant au-dessus des attentes du marché. Toutefois, l’analyse détaillée montre que cette amélioration repose en grande partie sur une forte hausse de la production automobile, notamment chez Jaguar Land Rover.

Cette contribution exceptionnelle soulève des interrogations quant à la solidité de la reprise. En l’absence d’amélioration plus large et structurelle de l’activité économique, ce chiffre apparaît davantage comme un soutien ponctuel que comme un véritable tournant conjoncturel.

Une livre sterling peu réactive

Sans surprise, la réaction sur le marché des changes est restée limitée. La livre sterling a affiché une légère baisse face au dollar, avec un GBPUSD en recul de -0.05%, illustrant le scepticisme des investisseurs quant à la durabilité de cette dynamique économique.

🇪🇺 Zone euro : inflation et croissance sous surveillance

L’Allemagne face au risque de stagnation

En Europe, l’un des principaux rendez-vous macroéconomiques est l’estimation du PIB allemand pour 2025. Ces dernières années, la croissance allemande a évolué dangereusement proche de 0% en variation trimestrielle, alimentant les craintes d’une stagnation prolongée de la première économie européenne.

Une confirmation de cette faiblesse renforcerait les débats sur la compétitivité industrielle, la transition énergétique et la nécessité de réformes structurelles à long terme.

Données d’inflation et positionnement de la BCE

Plusieurs publications d’inflation en zone euro, ainsi que les statistiques de commerce extérieur et de production industrielle, pourraient fournir de nouveaux repères aux investisseurs. Ces indicateurs sont d’autant plus importants que la Banque centrale européenne a récemment adopté un ton jugé plus neutre, laissant la porte ouverte à différentes options de politique monétaire.

L’EURUSD pourrait ainsi réagir à la marge en fonction de la lecture globale de ces données, notamment si elles modifient les anticipations de taux.

🇵🇱 Pologne : une journée à fort potentiel de volatilité

Inflation finale de décembre

En Pologne, l’attention se porte sur la publication finale de l’inflation de décembre. Ce chiffre est déterminant pour évaluer la trajectoire des prix et les marges de manœuvre futures de la politique monétaire.

Toute surprise, même limitée, pourrait entraîner des ajustements rapides sur le marché des changes, compte tenu de la sensibilité actuelle des investisseurs aux données inflationnistes.

Discours du gouverneur de la banque centrale

La conférence du gouverneur de la Banque nationale de Pologne constitue l’autre temps fort de la journée. Ses commentaires sur l’inflation, les taux d’intérêt et les perspectives économiques pourraient accentuer la volatilité du zloty (PLN), notamment face à l’euro et au dollar.

🇺🇸 États-Unis : statistiques et résultats bancaires

Indicateurs macro et discours de la Fed

Outre-Atlantique, les investisseurs suivront les données commerciales, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ainsi que plusieurs interventions de membres du FOMC. Ces éléments contribueront à affiner les anticipations concernant l’évolution future de la politique monétaire américaine.

Dans un marché très sensible aux perspectives de taux, le moindre signal de fermeté ou d’assouplissement pourrait influencer le dollar et les rendements obligataires.

Résultats de Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock

La journée est également marquée par la publication des résultats de Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock. Ces annonces sont particulièrement importantes pour jauger l’état des marchés financiers, des activités de gestion d’actifs et de la banque d’investissement.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le PIB britannique n’a-t-il pas soutenu la livre sterling ?

Parce que la croissance repose sur un facteur ponctuel, sans signe clair d’amélioration structurelle de l’économie.

Pourquoi le PIB allemand est-il si surveillé par les marchés ?

L’Allemagne étant la première économie de la zone euro, sa stagnation pèse sur les perspectives de croissance régionales.

Quels risques pour le zloty polonais aujourd’hui ?

La combinaison des données d’inflation et du discours de la banque centrale peut provoquer de fortes fluctuations du PLN.

Quels indicateurs américains sont les plus importants ?

Les demandes de chômage et les discours de la Fed, car ils influencent directement les anticipations de taux.

Pourquoi les résultats bancaires sont-ils clés ?

Ils offrent une vision avancée de la santé financière, du crédit et de l’activité économique globale.