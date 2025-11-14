Calendrier économique : PIB de la zone euro et discours d’autres membres de la Fed (FOMC)🎙️

Aujourd’hui, l’événement clé du calendrier économique sera la publication du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre 2025. Il s’agira de la deuxième des trois estimations. Les attentes indiquent une légère hausse en rythme trimestriel et une croissance annuelle un peu plus lente par rapport aux chiffres du deuxième trimestre 2025. Ensuite, l’attention des investisseurs se portera vers les États-Unis, où nous entendrons les discours de plusieurs membres supplémentaires du FOMC — Bostic, Schmid et Logan. Les commentaires d’hier se sont révélés importants, car les responsables monétaires commencent à signaler leur soutien à une pause dans les baisses de taux lors de la réunion de décembre de la Fed. Actuellement, la probabilité d’une baisse de taux n’est plus que de 52 % — contre 94 % il y a un mois. Calendrier détaillé du jour : 07h45 GMT, France – Données d’inflation pour octobre : IPC France : prévisions 1,0 % A/A ; précédent 1,2 % A/A

IPC France : prévisions 0,1 % M/M ; précédent -1,0 % M/M

IPCH France : prévisions 0,9 % A/A ; précédent 1,1 % A/A

IPCH France : prévisions 0,1 % M/M ; précédent -1,1 % M/M 08h00 GMT, Espagne – Données d’inflation pour octobre : IPC Espagne : prévisions 0,7 % M/M ; précédent -0,3 % M/M

IPC Espagne : prévisions 3,1 % A/A ; précédent 3,0 % A/A

IPCH Espagne : prévisions 0,5 % M/M ; précédent 0,2 % M/M

IPCH Espagne : prévisions 3,2 % A/A ; précédent 3,0 % A/A 10h00 GMT, Zone euro – Données sur l’emploi : Variation de l’emploi (T3) : prévisions 0,1 % T/T ; précédent 0,1 % T/T

Variation de l’emploi (T3) : précédent 0,6 % A/A 10h00 GMT, Zone euro – Données du PIB : PIB (T3) : prévisions 0,2 % T/T ; précédent 0,1 % T/T

PIB (T3) : prévisions 1,3 % A/A ; précédent 1,5 % A/A 10h30 GMT, Zone euro – Discours d’Elderson (BCE) 11h00 GMT, Allemagne – Discours de Buch (Vice-présidente de la Bundesbank) 12h30 GMT, États-Unis – Données sur l’emploi : Demandes d’allocations chômage continues : précédent 1 926 K

Moyenne mobile 4 semaines : précédent 237,50 K

Productivité non agricole (T3) : précédent 3,3 % T/T 13h30 GMT, Canada – Ventes manufacturières (septembre) : Prévisions 2,8 % M/M ; précédent -1,0 % M/M 13h30 GMT, Zone euro – Discours d’Elderson (BCE) 13h30 GMT, Allemagne – Discours de Mauderer (Bundesbank) 14h20 GMT, États-Unis – Discours de Bostic (FOMC) 15h00 GMT, Zone euro – Discours de Lane (BCE) 15h05 GMT, États-Unis – Discours de Schmid (FOMC) 19h30 GMT, États-Unis – Discours de Logan (FOMC) 20h20 GMT, États-Unis – Discours de Bostic (FOMC)

