Calendrier économique : PMI, ISM et ADP à venir cette semaine.

L'attention des marchés financiers se tournera vers les publications macroéconomiques d'institutions économiques privées telles que l'ISM, le PMI et l'ADP, les données du gouvernement américain restant suspendues en raison de la fermeture des services publics. Outre ces publications, il sera intéressant de suivre les interventions des représentants de la Fed, avec des déclarations prévues de la part de Cook (lundi), Bowman (mardi) et Williams, Hammack et Paulson (jeudi). Par ailleurs, pour les investisseurs qui suivent les marchés non américains, les décisions de taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie (mardi) et de la Banque d'Angleterre (jeudi) seront également annoncées. Calendrier hebdomadaire détaillé : Lundi 3 novembre Toute la journée : Japon, jour férié

10h00 : Zone euro, PMI manufacturier pour octobre

10h30 : Royaume-Uni, PMI manufacturier pour octobre

15h45 : États-Unis, PMI manufacturier pour octobre

16h00 : États-Unis, indice ISM manufacturier pour octobre

04h30 : Australie, décision sur les taux d'intérêt

09h00 : Zone euro, discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE

12h30 : États-Unis, intervention de Michelle Bowman, membre du FOMC

16h00 : États-Unis, offres d'emploi JOLTS pour septembre

14h15 : États-Unis, variation de l'emploi ADP pour octobre

15h00 : Pologne, décision sur les taux d'intérêt

15h45 : États-Unis, indice PMI des services pour octobre

16h00 : États-Unis, indice ISM non manufacturier pour octobre

Espagne, production industrielle pour septembre 13h00 : Royaume-Uni, décision sur les taux d'intérêt

13h00 : Royaume-Uni, rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre

16h30 : États-Unis, stocks de gaz naturel (EIA)

22h30 : États-Unis, discours de Paulson, membre du FOMC Vendredi 7 novembre 00h00 (6 novembre) : Chine, balance commerciale pour septembre

14h30 : Canada, données sur l'emploi

16h00 : États-Unis, indice de confiance de l'université du Michigan Dimanche 9 novembre 02h30 : Chine, inflation IPC pour septembre

02h30 : Chine, IPC industriel pour septembre

