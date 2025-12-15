Calendrier économique : production industrielle dans l'UE, inflation au Canada (15/12/2025)

Lundi ne sera pas particulièrement calme en matière de publications macroéconomiques, même si l'attention se portera principalement sur les pays hors des États-Unis. Après les données suisses, les investisseurs européens suivront attentivement les chiffres de la production industrielle pour octobre. Bien que les données aient rebondi par rapport au creux atteint en août, la reprise a été moins très que prévu (1,2 % contre 2,1 % prévu), principalement en raison du poids du secteur des biens de consommation. Pour les investisseurs, cette publication servira donc de test décisif pour les récentes indications de la BCE laissant entrevoir des prévisions de croissance plus élevées pour la zone euro. En Pologne, l'indice des prix à la consommation (IPC) définitif pour novembre sera également publié. De l'autre côté de l'Atlantique, une série de publications est prévue au Canada. L'indice des prix à la consommation (IPC) jouera un rôle particulièrement important, compte tenu de la pause actuelle dans les baisses de taux d'intérêt. Aux États-Unis, la seule publication sera l'indice PMI manufacturier régional de New York. Calendrier économique du jour : 08h30, Suisse – Données sur l'inflation pour novembre : IPP : actuel -1,6 % a/a ; précédent -1,7 % a/a

IPP : actuel -0,5 % en glissement mensuel ; précédent -0,3 % en glissement mensuel 10h00, Pologne – Données sur l'inflation pour novembre : IPC : prévision 2,4 % a/a ; précédent 2,8 % a/a

IPC : prévision 0,1 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel 11h00, zone euro – Production industrielle pour octobre : Production industrielle : précédente 1,2 % a/a

Production industrielle : précédente 0,2 % en glissement mensuel 14h15, Canada – Mises en chantier pour novembre : précédente 232,8 k 14h30, Canada – Ventes manufacturières pour octobre : prévision -1,1 % en glissement mensuel ; précédente 3,3 % en glissement mensuel 14h30, Canada – Données sur l'inflation pour novembre : IPC mensuel : précédent 0,2 % en glissement mensuel

IPC annuel : précédent 2,2 % en glissement annuel

IPC de base (mensuel) : précédent 0,6 % en glissement mensuel

IPC de base (annuel) : précédent 2,9 % a/a

IPC commun : précédent 2,7 % a/a

IPC tronqué : précédent 3,0 % a/a

IPC médian : précédent 2,9 % a/a 14h30, États-Unis – Indice Empire State Manufacturing de New York pour décembre : précédent 18,70 16h30, États-Unis – Déclaration de John Williams, membre du FOMC 01h30, Japon – Données PMI pour décembre : PMI des services de l'au Jibun Bank : précédent 53,2

PMI manufacturier de l'au Jibun Bank : précédent 48,7

PMI manufacturier et des services : précédent 52,0

