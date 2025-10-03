Calendrier économique : publication des chiffres de l'emploi non agricole (NFP) remise en question 🔎

Voici la traduction en français : Dans des circonstances normales, le rapport clé d’aujourd’hui serait la publication des données sur le marché du travail américain — le NFP. Cependant, en raison de la fermeture du gouvernement qui a commencé plus tôt cette semaine, la publication est désormais incertaine. Les données du NFP de septembre seront probablement retardées, bien que le BLS ait annoncé hier avoir collecté toutes les données nécessaires, ce qui signifie que la publication pourrait malgré tout avoir lieu. Si le NFP est reporté, les marchés porteront une attention particulière aujourd’hui aux discours de responsables de la Fed, notamment Williams, Goolsbee, Miran, Logan et Jefferson. Nous recevrons également des données provenant d’instituts privés de statistiques, à savoir les rapports ISM et PMI de septembre. Calendrier détaillé de la journée : 09:15, Espagne - Données PMI de septembre : HCOB Spain Services PMI : prévision 53,3 ; précédent 53,2 ; 09:45, Italie - Données PMI de septembre : HCOB Italy Composite PMI : précédent 51,7 ;

HCOB Italy Services PMI : prévision 51,5 ; précédent 51,5 ; 09:50, France - Données PMI de septembre : HCOB France Services PMI : prévision 48,9 ; précédent 49,8 ;

HCOB France Composite PMI : prévision 48,4 ; précédent 49,8 ; 09:55, Allemagne - Données PMI de septembre : HCOB Germany Services PMI : prévision 52,5 ; précédent 49,3 ;

HCOB Germany Composite PMI : prévision 52,4 ; précédent 50,5 ; 10:00, Zone euro - Données PMI de septembre : HCOB Eurozone Composite PMI : prévision 51,2 ; précédent 51,0 ;

HCOB Eurozone Services PMI : prévision 51,4 ; précédent 50,5 ; 10:30, Royaume-Uni - Données PMI de septembre : S&P Global Services PMI : prévision 51,9 ; précédent 54,2 ;

S&P Global Composite PMI : prévision 51,0 ; précédent 53,5 ; 11:40, Zone euro - Discours de Christine Lagarde (BCE) 12:05, États-Unis - Discours de Williams (FOMC) 15:20, Royaume-Uni - Discours d’Andrew Bailey (BoE) 15:45, États-Unis - Données PMI de septembre : S&P Global Composite PMI : prévision 53,6 ; précédent 54,6 ;

S&P Global Services PMI : prévision 53,9 ; précédent 54,5 ; 15:50, Zone euro - Discours d’Isabel Schnabel (BCE) 16:00, États-Unis - Données ISM de septembre : ISM Non-Manufacturing PMI : prévision 51,8 ; précédent 52,0 ;

ISM Non-Manufacturing New Orders : précédent 56,0 ;

ISM Non-Manufacturing Employment : précédent 46,5 ;

ISM Non-Manufacturing Business Activity : prévision 51,8 ; précédent 55,0 ;

ISM Non-Manufacturing Prices : précédent 69,2.

