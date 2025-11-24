Aucune publication macroéconomique majeure n’est prévue aujourd’hui. Cependant, au cours de la semaine, nous recevrons notamment les données PPI américaines retardées ainsi que les chiffres des ventes au détail pour le mois de septembre. De plus, mercredi, nous aurons la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Le marché anticipe une baisse de 25 points de base à 2,25 %. Selon les économistes, il pourrait s’agir de la dernière réduction de ce cycle. Calendrier détaillé de la semaine : Lundi 24 novembre Toute la journée : jour férié au Japon

10:00 CET, Allemagne : Indice Ifo de novembre

10:00 CET, Pologne : données sur le marché du travail et l’industrie pour octobre Mardi 25 novembre 10:00 CET, Pologne : ventes au détail pour octobre

14:30 CET, USA : données PPI et ventes au détail pour septembre

16:00 CET, USA : indice de confiance des consommateurs pour novembre Mercredi 26 novembre 02:00 CET, Nouvelle-Zélande : décision de taux d’intérêt

10:00 CET, Pologne : taux de chômage pour octobre

14:30 CET, USA : commandes de biens durables et demandes d’allocations chômage

16:30 CET, USA : variation des stocks de pétrole brut selon l’EIA Jeudi 27 novembre Toute la journée : jour férié aux USA

13:30 CET, zone euro : compte rendu de la BCE Vendredi 28 novembre Toute la journée : Black Friday

01:30 CET, Japon : inflation dans la région de Tokyo

07:45 CET, Suisse : PIB du 3ᵉ trimestre

08:45 CET, France : PIB du 3ᵉ trimestre et IPC de novembre

09:00 CET, Espagne : IPC de novembre

10:00 CET, Pologne : inflation de novembre

11:00 CET, Italie : inflation de novembre

14:00 CET, Allemagne : inflation de novembre

