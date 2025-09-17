Calendrier économique : tous les regards tournés vers la Fed (17.09.2025)

Le calendrier économique d'aujourd'hui semble chargé, mais pour la plupart des acteurs du marché, il n'y a en réalité qu'un seul événement important : la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Depuis plusieurs semaines, les marchés anticipent largement une baisse de 25 points de base. L'attention se portera donc aujourd'hui sur la conférence de presse de Jerome Powell, qui façonnera les attentes des investisseurs quant à la poursuite de l'assouplissement monétaire américain. Il est intéressant de noter qu'une baisse inattendue de 50 points de base pourrait paradoxalement sembler restrictive, surtout si le discours de Powell suggère un ajustement « préventif » unique visant à naviguer entre un équilibre difficile et des risques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La Fed ne sera pas la seule banque centrale à faire parler d'elle. La Banque du Canada annonce également aujourd'hui sa décision en matière de taux d'intérêt, dans un contexte d'inflation modérée et de marché du travail exceptionnellement faible. La volatilité modérée des marchés des changes et des actions pourrait également être stimulée par la publication aujourd'hui des chiffres de l'inflation dans la zone euro et des données sur le logement aux États-Unis. Du côté des matières premières, le rapport de l'EIA devrait faire des vagues. Calendrier économique du jour : 08h00 – Données sur l'inflation au Royaume-Uni en août : IPC : actuel 3,8 % en glissement annuel ; prévision 3,8 % en glissement annuel ; précédent 3,8 % en glissement annuel IPC : actuel 0,3 % en glissement mensuel ; prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel

09h30 – Zone euro – Discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde

11h00 – Données sur l'inflation en août dans la zone euro : IPC : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 2,0 % en glissement annuel IPC : prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent 0,0 % en glissement mensuel IPC de base : prévision 2,3 % en glissement annuel ; précédent 2,3 % en glissement annuel IPC de base : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent -0,2 % en glissement mensuel IPCH hors énergie et alimentation : prévision 2,3 % en glissement annuel ; précédent 2,4 % en glissement annuel IPCH hors énergie et alimentation : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent -0,1 % en glissement mensuel

14h30 – Données sur le logement et la construction aux États-Unis pour le mois d'août : Mises en chantier : précédent 5,2 % en glissement mensuel Permis de construire : précédent -2,2 % en glissement mensuel

14h30 – Canada – Achats de titres étrangers canadiens pour juillet : précédent 9,040 milliards

15h45 – Canada – Déclaration de la Banque du Canada

15h45 – Canada – Décision sur les taux d'intérêt : prévision 2,50 % ; précédent 2,75 %

16h30 – Canada – Conférence de presse de la Banque du Canada

16h30 – Rapport de l'EIA américaine : Stocks d'essence : précédent 1,458 million Stocks de mazout : précédent 0,266 million Utilisation hebdomadaire des raffineries – EIA (t/t) : précédent 0,6 % Production de pétrole brut par les raffineries – EIA (t/t) : précédent -0,051 million Importations de pétrole brut : précédent 0,668 million Stocks de pétrole brut : prévision 1,400 million ; précédent 3,939 millions Production de carburant distillé : précédent -0,024 million Stocks hebdomadaires de distillés – EIA : précédent 4,715 millions Production d'essence : précédent -0,285 million Stocks de pétrole brut à Cushing : précédent -0,365 million

17h30 – Données sur le PIB américain : Atlanta FED Nowcast (T3) : prévision 3,4 % ; précédent 3,4 %

19h00 – Allemagne – Discours du président de la Bundesbank, Nagel

20h00 – États-Unis – Projections économiques du FOMC

20h00 – États-Unis – Déclaration du FOMC

20h00 – États-Unis – Décision sur les taux d'intérêt pour décembre : prévision 4,25 % ; précédent 4,50 %

20h30 – États-Unis – Conférence de presse de Jerome Powell

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."