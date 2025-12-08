Le calendrier macroéconomique du jour est relativement léger. Aucun événement majeur n’est prévu qui pourrait influencer de manière significative les marchés financiers mondiaux. Cependant, plus tard dans la semaine, plusieurs publications plus importantes sont attendues. Mardi 9 décembre, nous recevrons le rapport JOLTS sur les nouvelles offres d’emploi pour octobre. Et mercredi, la Fed annoncera sa décision concernant les taux d’intérêt. Le marché anticipe actuellement à 87 % une baisse de 25 points de base. Calendrier détaillé de la journée : Lundi 8 décembre 07h00 – Allemagne : Production industrielle

09h30 – Zone euro : Indice Sentix Mardi 9 décembre Toute la journée – Chine : Balance commerciale

08h00 – Allemagne : Balance commerciale

15h00 – États-Unis : JOLTS (octobre) Mercredi 10 décembre 01h30 – Chine : IPC (novembre)

12h30 – États-Unis : Demandes de prêts hypothécaires

13h30 – États-Unis : Coûts de la main-d’œuvre

15h30 – États-Unis : Stocks de pétrole brut (DOE)

14h45 / 15h30 – Canada : Décision de la BdC / Discours du gouverneur Macklem

19h00 / 19h30 – États-Unis : Décision et projections de la Fed / Discours de Powell Jeudi 11 décembre 08h30 – Suisse : Décision de la BNS

11h00 – Turquie : Décision de la CBRT

13h30 – États-Unis : Inscriptions hebdomadaires au chômage / Balance commerciale

15h30 – États-Unis : Stocks de gaz naturel (EIA) Vendredi 12 décembre 04h30 – Japon : Production industrielle

07h00 – Allemagne : IPC

08h00 – Espagne : IPC

13h00 / 13h30 – États-Unis : Discours de membres de la Fed (Hammack, Paulson)

15h30 – Canada : Permis de construire / Ventes en gros Résultats d’entreprises à suivre Lun., 8 déc. : ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment

Mar., 9 déc. : Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe

Mer., 10 déc. : Costco, Broadcom, Lululemon

