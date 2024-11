Canal+ se prépare à son introduction en Bourse à Londres et cible une expansion mondiale

Canal+ se positionne comme une plateforme de contenu mondiale Lors de la journée des marchés de capitaux lundi, le groupe de radiodiffusion français Canal+ a réaffirmé son intention de se transformer en une plateforme de contenu mondiale, mettant l'accent sur les marchés à forte croissance en Asie et Afrique. Le PDG de Canal+, Maxime Saada, a précisé que la société concentre ses efforts sur les pays anglophones, avec Londres comme destination privilégiée pour son introduction en Bourse, soulignant que la capitale britannique est "beaucoup plus appropriée pour une cotation que n'importe quel autre endroit en Europe". Une expansion ciblée en Afrique et en Asie Avec une présence historique en Afrique francophone, Canal+ cherche désormais à renforcer sa position en Afrique anglophone. L'entreprise se rapproche de l'acquisition de MultiChoice, un acteur clé du marché sud-africain, qui pourrait contribuer à atteindre son objectif ambitieux d’augmenter sa base de clients au-delà de 50 millions d'abonnés. Parallèlement, Canal+ cherche à renforcer sa présence en Asie grâce à sa participation dans Viu, une société basée à Hong Kong, et à renforcer son emprise sur l'Europe en prenant une participation dans la plateforme suédoise Viaplay. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Depuis sa création en 1984 en tant que chaîne de télévision payante en France, Canal+ est devenu l'un des principaux diffuseurs mondiaux d'événements sportifs en direct et une figure clé dans la production de films via sa filiale Studiocanal. L'entreprise, qui continue de se développer à travers ses services de diffusion en continu, se prépare également à sa scission avec sa société mère, Vivendi, prévue pour décembre. Une introduction en Bourse record pour Canal+ La valorisation de Canal+ reste floue, mais en octobre, Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+, a estimé que le groupe valait environ 6,8 milliards d'euros. Si cette évaluation est confirmée, l’introduction en Bourse de Canal+ à Londres serait la plus grande cotation en Grande-Bretagne depuis 2022. Toutefois, cette scission doit être approuvée par les actionnaires avant de pouvoir être réalisée, avec un vote prévu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre. Le projet de scission de Vivendi a suscité des tensions parmi les actionnaires, notamment CIAM et Phitrust, qui ont appelé à voter contre cette séparation, estimant qu’elle renforcerait le contrôle de la famille Bolloré sur Canal+. Après la scission, la famille Bolloré détiendra 31% de Canal+, une participation significative. En réponse aux préoccupations sur la gouvernance, Yannick Bolloré a précisé que le groupe nommerait un administrateur indépendant principal, garantissant ainsi l'égalité des droits entre tous les actionnaires, qu'ils fassent partie du groupe Bolloré ou non. Source : Reuters

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."