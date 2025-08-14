Secteur Industriel Révisions de recommandations par Barclays : Barclays a exprimé une opinion favorable sur le ratio risque/rendement pour GE Vernova (GEV), 3M (MMM), Nvent Electric (NVT), Pentair (PNR) et Rockwell Automation (ROK). En revanche, la banque est plus prudente à l'égard de Fortive (FTV), Illinois Tool Works (ITW), Johnson Controls (JCI), Otis Worldwide (OTIS) et Roper Technologies (ROP). Barclays voit des expositions attractives dans les dépenses en capital des services publics électriques, le "white space" des centres de données (DC), le secteur résidentiel et de la consommation, ainsi que dans l'automobile et les tests et mesures. En parallèle, Barclays a dégradé ITW à Sous-pondérer de Poids égal, réduit FTV à Poids égal de Surpondérer et relevé Allegion (ALLE) à Poids égal de Sous-pondérer. Secteur de l'Aérospatiale & Défense Contrat pour Booz Allen Hamilton (BAH) : BAH a annoncé avoir remporté un contrat de cinq ans, à prix fixe, avec un plafond de 1,58 milliard de dollars pour fournir des analyses de renseignement liées à la lutte contre les armes de destruction massive.

: BAH a annoncé avoir remporté un contrat de cinq ans, à prix fixe, avec un plafond de 1,58 milliard de dollars pour fournir des analyses de renseignement liées à la lutte contre les armes de destruction massive. Révisions des recommandations pour Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) : KTOS a été relevé à Acheter de Neutre chez BTIG avec un objectif de cours de 80 dollars. BTIG estime que, avec la sélection de l'entreprise pour le programme MUX TACAIR du Corps des Marines, la firme est convaincue que Kratos pourrait connaître une croissance significative dans les systèmes sans pilote au cours de l'année à venir.

: KTOS a été relevé à Acheter de Neutre chez BTIG avec un objectif de cours de 80 dollars. BTIG estime que, avec la sélection de l'entreprise pour le programme MUX TACAIR du Corps des Marines, la firme est convaincue que Kratos pourrait connaître une croissance significative dans les systèmes sans pilote au cours de l'année à venir. Émission d'obligations par Intuitive Machines (LUNR) : Les actions de LUNR ont chuté tardivement après l'annonce de l'émission de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans avec un taux de 2,5%. Le prix de conversion initial a été fixé à environ 13,11 dollars, soit 25% au-dessus du dernier cours de clôture de l'action. L'entreprise a également annoncé un accord de 250 millions de dollars pour des fins générales, incluant les opérations et la recherche et développement. Secteur de l'Énergie Solaire Les actions des entreprises solaires (RUN, SEDG, ENPH, FSLR, ARRY) ont chuté entre 2% et 6% après que l'administration Trump ait annoncé son intention de rendre plus difficile pour les entreprises de bénéficier des subventions fiscales fédérales pour les énergies renouvelables. Le département du Trésor doit réviser la semaine prochaine les règles régissant qui peut prétendre aux crédits d'impôt pour l'énergie propre, que la loi "One Big Beautiful Bill Act" des Républicains prévoit de supprimer plusieurs années plus tôt que prévu, selon Reuters.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."