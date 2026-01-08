Les marchés attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis et le rapport emploi de vendredi .

En milieu de séance, les principaux indices évoluent de manière hétérogène. Le DAX allemand progresse légèrement de +0.02%, illustrant une certaine résilience. À l’inverse, le CAC 40 français recule de -0.23%, tandis que le FTSE 100 britannique cède environ -0.15%. La situation est nettement plus dégradée en Europe centrale, avec le W20 polonais en forte baisse de près de -2%, ce qui en fait l’un des indices les plus faibles du jour sur le continent. Un climat dominé par l’attentisme macroéconomique Les investisseurs restent majoritairement en retrait avant la publication des demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, ainsi que du rapport mensuel sur l’emploi américain prévu vendredi. Ces données pourraient influencer les anticipations de politique monétaire et la direction des marchés à court terme. Cotations actuelles des principaux contrats européens. Source: xStation 🌍 Volatilité modérée mais persistante sur les marchés européens Une nervosité toujours présente La volatilité observée sur l’ensemble du marché européen reste contenue, mais persistante. Les investisseurs continuent de surveiller de près l’évolution des facteurs géopolitiques et macroéconomiques, qui limitent pour l’instant toute prise de risque excessive. Volatilité actuelle sur le marché européen Source: xStation Un marché sensible aux catalyseurs externes Dans ce contexte, les indices réagissent davantage aux annonces sectorielles et aux déclarations politiques qu’aux fondamentaux microéconomiques, ce qui explique les écarts de performance observés entre pays et secteurs. 📈 Analyse technique : le DAX confirme sa tendance haussière Cassure d’un niveau clé en 2025 Sur le plan technique, le DAX (DE40) poursuit son mouvement haussier et a franchi la barrière des 24,780 points, qui constituait jusqu’ici une résistance majeure en 2025. Cette cassure renforce le scénario d’une poursuite du mouvement positif à court terme. Supports techniques désormais bien établis Le contrat évolue désormais au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours et de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, deux niveaux techniques importants. Tant que le DE40 se maintient au-dessus de ces zones de support, la dynamique haussière de court terme reste privilégiée par les analystes techniques. 🏭 Actualités d’entreprises : la défense et les valeurs sous pression La défense en tête après les déclarations de Trump Le secteur de la défense se distingue une nouvelle fois durant la séance, porté par les propos de Donald Trump appelant à une augmentation des dépenses militaires américaines. En Europe, cette dynamique bénéficie directement à certains acteurs majeurs. Le titre Leonardo (LDO.IT) s’illustre particulièrement, en prenant la tête du Ftse Mib italien avec une hausse proche de +3%, reflétant l’intérêt renouvelé des investisseurs pour les valeurs liées à l’armement. Source: xStation Vallourec et AB Foods : stratégies opposées Vallourec (VK.FR) a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros, courant jusqu’au 30 juin 2026. Le groupe prévoit également un dividende intérimaire exceptionnel au T3 2026, pour un montant total de retour aux actionnaires d’au moins 500 millions d’euros. Cette stratégie s’inscrit dans une politique financière visant une structure de bilan solide et une rémunération attractive des actionnaires. À l’inverse, Associated British Foods (AB Foods) a publié un avertissement sur résultats, évoquant un résultat opérationnel et un BPA inférieurs aux attentes, en raison de ventes plus faibles chez Primark et de performances mitigées dans l’alimentaire. Le titre a chuté jusqu’à -12%, touchant des plus bas de neuf mois. Source: xStation ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens sont-ils hésitants aujourd’hui ?

Ils attendent des données clés sur l’emploi américain, tout en intégrant des facteurs géopolitiques et sectoriels. Pourquoi le DAX résiste mieux que les autres indices ?

Il est soutenu par une dynamique technique haussière et par la bonne performance de certains secteurs comme la défense. Quel est le secteur le plus performant aujourd’hui ?

Le secteur de la défense, porté par les déclarations de Donald Trump sur les dépenses militaires. Pourquoi le W20 polonais chute-t-il fortement ?

Il subit une pression vendeuse marquée, dans un contexte de faiblesse régionale et de flux négatifs. Le mouvement haussier du DAX peut-il se poursuivre ?

Tant que l’indice reste au-dessus de ses moyennes mobiles clés, la tendance de court terme reste positive.

