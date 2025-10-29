Points clés Alimentation : Kraft Heinz (KHC) a affiché des résultats mitigés pour le troisième trimestre et a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une demande atone pour ses snacks et condiments à prix plus élevés.

: Kraft Heinz (KHC) a affiché des résultats mitigés pour le troisième trimestre et a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une demande atone pour ses snacks et condiments à prix plus élevés. Pétrole & Gaz E&P et Équipements : Amplify Energy (AMPY) a annoncé sa sortie de ses actifs de l'Est du Texas par le biais de deux transactions majeures totalisant 127,5 millions de dollars.

: Amplify Energy (AMPY) a annoncé sa sortie de ses actifs de l'Est du Texas par le biais de deux transactions majeures totalisant 127,5 millions de dollars. Semi-conducteurs : NVIDIA (NVDA) atteint une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars dans une poussée continue de momentum.

Secteur de l'Alimentation Kraft Heinz (KHC) : A affiché des résultats mitigés pour le troisième trimestre et a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une demande atone pour ses snacks et condiments à prix plus élevés. La société prévoit désormais une baisse des ventes organiques de 3% à 3,5% pour l'année complète, contre une prévision précédente de 1,5% à 3,5% de baisse, et prévoit un BPA de 2,50 à 2,57 dollars, contre une prévision précédente de 2,51 à 2,67 dollars.

Mondelez (MDLZ) : Les actions ont chuté malgré des résultats légèrement meilleurs pour le troisième trimestre, en raison de l'impact de l'inflation record des coûts du cacao. La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires net organique de 4%+ et une baisse du BPA ajusté d'environ 15% sur une base de change constant. Secteur du Pétrole & Gaz E&P et Équipements Amplify Energy (AMPY) : A annoncé sa sortie de ses actifs de l'Est du Texas par le biais de deux transactions majeures totalisant 127,5 millions de dollars. La société a convenu de vendre ses intérêts restants dans le Haynesville et le Cotton Valley pour 122 millions de dollars, avec la conclusion de l'accord prévue pour la fin du quatrième trimestre.

ExxonMobil (EXE) : A rapporté des résultats et a augmenté sa guidance de production pour 2025 de 0,7%, tout en réduisant sa guidance de dépenses en capital pour 2025 de 2,6%.

Cactus (WHD) : A été relevé de Sous-performance à Neutre chez Bank of America. Après une tempête parfaite de coûts plus élevés (tarifs) et de demande plus faible (incapacité à répercuter rapidement les tarifs) au deuxième trimestre, Bank of America estime que WHD est mieux placé pour répercuter les tarifs et diversifier ses activités au-delà de la Chine.

ProPetro (PUMP) : Les actions ont bondi après que les revenus du troisième trimestre ont atteint 294,7 millions de dollars, dépassant l'estimation de 275,7 millions de dollars, tandis que la guidance des dépenses en capital pour le haut de la fourchette a été réduite de 20 millions de dollars. Secteur des Semi-conducteurs NVIDIA (NVDA) : A atteint une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars dans une poussée continue de momentum.

Micron Technology (MU) : A augmenté après que SK Hynix a déclaré qu'il s'attendait à ce que le marché mondial des puces mémoire connaisse un "super cycle" prolongé, et que la croissance de l'offre serait probablement limitée alors que la demande pour les applications d'IA se développe.

Super Micro Computer (SMCI) : A lancé Super Micro Federal LLC pour accélérer son expansion sur le marché fédéral américain. La nouvelle filiale utilisera les services de Data Center Building Block de SMCI pour déployer des systèmes d'IA.

Seagate Technology (STX) : Les résultats du troisième trimestre ont été meilleurs que prévu, avec une marge brute de 40% et une marge opérationnelle de 29%, dépassant les attentes grâce à une forte demande des centres de données (les applications d'inférence d'IA stimulant la croissance vidéo) et à des prix stables en raison de conditions d'approvisionnement tendues. La direction s'attend à ce que les conditions de forte demande persistent.

Skyworks Solutions (SWKS) : A été relevé à Surpondérer de Poids Sectoriel chez Keybanc après sa fusion avec Qorvo (QRVO). Keybanc considère la fusion comme très complémentaire, combinant un solide historique d'exécution chez SWKS avec les meilleures technologies RF chez QRVO, qui possède des capacités de filtres BAW supérieures.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."