Santé AKBA (Akebia Therapeutics) -18% Akebia a annoncé qu’elle ne poursuivrait pas une extension d’étiquette aux États-Unis pour son médicament contre l’anémie, Vafseo, après avoir échoué à trouver un accord avec la FDA sur la conception d’un essai clinique pour les patients atteints d’insuffisance rénale chronique non dialysés. Les retours de la FDA suggéraient un besoin de beaucoup plus de patients, rendant l’essai trop coûteux. Éducation LRN (K12 Inc.) -48% Malgré des résultats du T3 supérieurs aux attentes pour le BPA et les ventes, les inscriptions ont augmenté de 11,3 % en glissement annuel, mais manquent l’objectif de 10 000 à 15 000 étudiants. Le CEO a également abaissé les prévisions de revenus pour 2026 à 2,48–2,55 Md$ (contre 2,59 Md$ attendu), reflétant un ralentissement de la croissance. Technologie VRNS (Varonis Systems) -44% Varonis a manqué ses estimations de revenus récurrents annuels (ARR) au T3 et réduit sa guidance 2025 , citant un environnement fédéral américain plus faible et un taux de désabonnement accru pour ses solutions sur site. Les renouvellements sur site ont entraîné un manque à gagner de 1 M$ sur l’ARR du T3 et une baisse de 17 M$ sur l’ARR annuel.

AVTR (Avnet) -16% Avnet a manqué les attentes au T3, avec des revenus de 1,6 Md$ (vs 1,65 Md$) et une croissance organique de -4,7 % (vs -3 % attendu). Les divisions BPP et LSS ont également déçu. La direction a révisé à la baisse sa croissance organique des revenus pour 2025 à -3,5 % à -2,5 % (contre -2 % à 0 % précédemment). Énergie ENPH (Enphase Energy) -12% Enphase a publié un T3 solide avec des revenus et marges brutes supérieurs aux attentes, mais a introduit une guidance du T4 inférieure aux estimations, prévoyant des revenus entre 310 et 350 M$ (vs 382,96 M$ attendu). Bien que la demande aux États-Unis se renforce grâce à l’anticipation de la fin du crédit d’impôt 25D, l’Europe reste faible. Jeux et loisirs CZR (Caesars Entertainment) -12% Caesars a rapporté un EBITDAR de 884 M$, soit 6 % en dessous du consensus, en raison d’une mauvaise performance à Las Vegas et en ligne, ainsi que de dépenses marketing plus élevées que prévu pour son activité digitale. Ces coûts ont cependant permis une croissance du nombre de joueurs. Commerce en ligne ETSY (Etsy) -8% Etsy a nommé Kruti Goyal comme nouvelle CEO, remplaçant Josh Silverman, et a publié des ventes principales (GMS) du T3 inférieures aux attentes à 2,72 Md$ (vs 2,76 Md$), en baisse par rapport aux 2,92 Md$ de l’année précédente. La société a guidé un GMS du T4 entre 3,5 et 3,65 Md$ (vs 3,53 Md$ attendu). Services financiers FI (Fiserv) -43% Fiserv a affiché une croissance organique du revenu de seulement 1 % au T3, à 4,91 Md$ (vs 5,37 Md$ attendu), et un **BPA ajusté de 2,04 ∗∗(vs2,66** (vs 2,66 ∗∗(vs2,66). La direction a fortement réduit ses prévisions : Croissance organique des revenus pour 2025 : 3,5–4 % (vs +10 % précédemment). BPA ajusté : **8,50–8,60 ∗∗(vs10,15–10,30** (vs 10,15–10,30 ∗∗(vs10,15–10,30).

Fiserv a affiché une au T3, à (vs 5,37 Md$ attendu), et un **BPA ajusté de 2,04 ∗∗(vs2,66** (vs 2,66 ∗∗(vs2,66). La direction a ses prévisions : Services aux entreprises VRSK (Verisk Analytics) -14% Verisk a abaissé ses prévisions annuelles de revenus à 3,05–3,08 Md$ (vs 3,09–3,13 Md$) et d’EBITDA ajusté à 1,69–1,72 Md$ (vs 1,70–1,74 Md$), invoquant des facteurs temporaires comme un nombre historiquement bas d’événements météorologiques graves, affectant sa croissance. Industrie GNRC (Generac Holdings) -7% Generac a manqué les attentes au T3, avec un **BPA ajusté de 1,83 ∗∗(vs2,20** (vs 2,20 ∗∗(vs2,20) et des ventes de 1,11 Md$ (vs 1,19 Md$). La marge brute a chuté à 38,3 % (vs 40,2 % l’an dernier). La société a révisé à la baisse ses prévisions de croissance des ventes nettes pour 2025, passant d’une hausse de 2–5 % à une stagnation, et anticipé des marges plus faibles.

