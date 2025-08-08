Secteur des casinos et des jeux Résultats de Flutter Entertainment (FLUT) : FLUT a rapporté une augmentation de 16% des revenus en glissement annuel, partiellement due à la croissance inorganique au cours du trimestre. FLUT a dépassé les attentes de revenus globales de 1%, avec des revenus internationaux conformes aux attentes et des revenus américains dépassant de 4%. Le BAIIDA a augmenté de 25% pour atteindre 919 millions de dollars, incluant un dépassement de 5% pour l'international et de 32% pour les États-Unis. La croissance des paris sportifs a ralenti, mais les revenus des jeux en ligne ont augmenté de 42%, tout en établissant un record pour les marges de jeu.

Résultats de Wynn Resorts (WYNN) : WYNN a rapporté un manquement du BPA ajusté du premier trimestre de 1,09 dollar contre une estimation de 1,21 dollar, et les revenus ont également légèrement manqué le consensus à 1,74 milliard de dollars contre 1,75 milliard de dollars en raison d'une faible demande à Macau. Secteur de l'aérospatiale

Résultats de Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) : KTOS a rapporté un deuxième trimestre supérieur aux attentes et la direction a relevé sa prévision de revenus et de BAIIDA. Cependant, les réservations étaient faibles, en baisse de 23% en glissement annuel, et le ratio B2B de 0,7x était le plus bas niveau sur plusieurs années. Secteur des mines d'or Les actions des mineurs d'or (AEM, AU, GFI, KGC, NEM, GOLD) ont bondi tôt dans la journée, soutenues par un record de prix de l'or pendant la nuit alors que les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les importations de lingots d'or de 1 kg. Cela a élargi l'écart entre les contrats à terme de New York et les prix au comptant. Les contrats à terme sur l'or américain de décembre ont atteint un record de 3 534,10 dollars, avant de reculer après que l'US Customs & Border Protection a publié un avis selon lequel les lingots d'or de 1 kg et de 100 oz seraient soumis à des droits de douane réciproques. Secteur des semi-conducteurs Révisions des recommandations pour IPG Photonics (IPGP) :

Résultats de Microchip Technology (MCHP) :

Guidance d'Ontology (ONTO) :

Résultats de Synaptics (SYNA) :

Chiffre d'affaires de TSMC (TSM) : TSM a rapporté un chiffre d'affaires de juillet de NT$323,17 milliards contre NT$256,95 milliards.

