Résumé quotidien : Russel et métaux en forte hausse, ATH au Royaume-Uni

Les indices américains sont en hausse malgré le risque persistant d'un shutdown. Les investisseurs semblent convaincus que les turbulences budgétaires n'entraveront pas la croissance. Le Russell 2000 affiche la meilleure performance aux États-Unis, signe d'un appétit élevé pour le risque, et l'indice lui-même a été sous-capitalisé.

Sur le marché boursier américain, Palantir s'est démarqué négativement, ses actions ayant chuté d'environ 5 %. La raison en est la publication de rapports faisant état de problèmes avec des prototypes, ce qui a semé le doute parmi les investisseurs.

Sur les places boursières européennes, la croissance est également dominante et les investisseurs restent optimistes. Cela montre que malgré les inquiétudes économiques, les marchés restent optimistes. Le FTSE100 a atteint un nouveau record historique. Cependant, toutes les places boursières européennes n'évoluent pas dans la même direction. Il existe quelques exceptions où les indices terminent la journée en légère baisse. Le WIG et le DAX sont à la traîne, perdant 0,3 %.

Les signaux en provenance de Chine indiquent une volonté d'investir massivement aux États-Unis. Cette proposition s'inscrirait dans le cadre d'un accord plus large prévoyant l'assouplissement de certaines restrictions commerciales.

Les données PMI européennes pour le secteur des services sont inférieures aux attentes des analystes. Néanmoins, les valeurs restent pour la plupart supérieures au niveau neutre. Dans de nombreux pays, le secteur des services montre des signes de résilience, ce qui donne aux investisseurs l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie.

La situation est pire dans l'industrie de la zone euro, où les indices PMI ont déçu. Les baisses ont été plus importantes que prévu, ce qui laisse présager un nouvel affaiblissement de la production.

Aux États-Unis, l'indice PMI des services a obtenu de meilleurs résultats. Ce chiffre confirme que l'économie américaine reste très forte dans ce segment. Les données ISM de l'économie américaine ont déçu et sont tombées en dessous des attentes.

Sur le marché des matières premières, le cuivre est en forte hausse, son prix ayant augmenté de plus de 2 %. Les investisseurs y voient un signe d'amélioration des perspectives de la demande. Le prix de cette matière première est proche de son plus haut niveau historique.

Les métaux précieux poursuivent leur série de gains, enregistrant une nouvelle journée fructueuse. Le platine et l'argent ont augmenté d'environ 2 % aujourd'hui.

Sur le marché des matières premières, le cacao est en difficulté, perdant plus de 4 %. La pression de l'offre a dominé les échanges et a conduit à une nouvelle vague de ventes massives. Dans le même temps, le café a progressé d'environ 2 %.

Le sentiment positif persiste également sur le marché des cryptomonnaies. Les investisseurs renforcent à nouveau leur engagement dans les actifs numériques. Binance Coin se distingue particulièrement, avec une hausse de plus de 5 %. Le Bitcoin est également en hausse, avec une augmentation de 2 %, le token est à nouveau très proche de son plus haut niveau historique.

Sur le marché des devises, le dollar et le yen perdent clairement de la valeur. La livre sterling affiche de meilleurs résultats.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."