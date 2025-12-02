Automobile : Ford affiche des ventes globalement stables mais un effondrement des ventes de véhicules électriques.

Transports : Les mises à jour de mi-trimestre confirment un affaiblissement de la demande industrielle et des volumes contrastés.

Points clés MedTech/Life Sciences : Morgan Stanley revalorise DXCM et BLCO, mais devient plus prudent sur INSP et TXG.

Retail : Cyber Monday dépasse les attentes avec 14,25 Md$, soutenant un Cyber Week solide.

🧬 MedTech / Life Sciences Morgan Stanley relève DXCM à Overweight : l’analyste estime que le redressement opérationnel est déjà visible, tandis que la valorisation reste à des niveaux planchers. Attentes de confirmation entre pré-annonce T4’25 et résultats début 2026.

BLCO également relevé à Overweight : pipeline considéré comme le plus solide en ophtalmologie, représentant une opportunité jusqu’à 7 Md$/an.

INSP abaissé à Equal Weight : croissance revenue autour de +10 %, ce qui inquiète vu le stade encore précoce du marché HGNS.

TXG abaissé à Equal Weight après la récente hausse du titre, la valorisation étant jugée désormais plus raisonnable. 🚚 Transports XPO : mise à jour de mi-trimestre — tonnage d’octobre -3,8 % (conforme à la saisonnalité), novembre -5,4 % (un peu en dessous).

ARCB : volumes 4QTD meilleurs qu’attendu mais rendements sous certaines estimations ; tonnes/jour en novembre +3 %. Maintien de l’objectif de perte en Asset-Light au T4.

SAIA : octobre LTL shipments -3,4 %, tonnage -3,3 % ; novembre shipments +2,6 %, tonnage +1,8 %. 🛍️ Retail Cyber Monday : 14,25 Md$ dépensés aux États-Unis.

Cyber Week (Thanksgiving → Cyber Monday) : 44,2 Md$, en hausse de 7,7 %.

Projection Adobe (43,7 Md$) dépassée.

Croissance 2024 (8,2 % → 7,7 %) légèrement en décélération mais toujours robuste. 🚗 Auto Sector Ford – Ventes US novembre Total : 164 925 véhicules (-0,9 %) Trucks : 96 696 (stable) SUV : 64 022 (-4,9 %) Véhicules thermiques : 144 377 (+2,2 %) Électriques : 4 247 (-61 %) Hybrides : 16 301 (+13,6 %) F-150 Lightning : 1 006 (-72 %) Série F-150 : 60 961 (-9,6 %)

INVZ sélectionné par Daimler Truck & Torc Robotics comme fournisseur LiDAR pour production série de camions autonomes niveau 4.

